Ein voller Erfolg: Controlware Network Day on Tour 2024

Dietzenbach, 3. Dezember 2024 – Gemeinsam mit sechs Herstellerpartnern machte Controlware im November mit der Roadshow „Network Day on Tour 2024“ in Düsseldorf (19.11.), Stuttgart (21.11.) und München (27.11.) Halt. Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider informierte unter dem Motto „Zukunftsfähige Netzwerke – Agil, effizient und KI-gestützt im digitalen Wandel“ über innovative Lösungen und Strategien für moderne Corporate Networks.

„Die Anforderungen an moderne Enterprise-Netzwerke nehmen kontinuierlich zu – denn wer die Möglichkeiten innovativer KI-, Cloud- oder Konvergenz-Technologien erschließen möchte, ist auf hochperformante, sichere und resiliente IT-Infrastrukturen angewiesen“, erklärt Jens Müller, Senior Business Development Manager Network Solutions bei Controlware. „Die Roadshow „Controlware Network Day on Tour“ war für uns zum Jahresausklang die perfekte Plattform, um uns mit Netzwerk-Verantwortlichen in ganz Deutschland auszutauschen. Die Veranstaltungen haben enormen Anklang gefunden, und wir freuen uns schon auf die spannenden Projekte, die im kommenden Jahr daraus entstehen werden.“

Aktuelle Lösungen und zukünftige Trends

Gemeinsam mit den Herstellerpartnern Arista Networks, Cisco Systems, Extreme Networks, Fortinet, HPE Aruba Networking und NetBrain betrachtete Controlware konkrete Use Cases und Projekte. Die Teilnehmer erfuhren, wie sie …

– … mit modernen Visibility- und Monitoring-Lösungen lückenlose Transparenz über ihre hybriden Architekturen erhalten.

– … mit einem konsequent umgesetzten Zero-Trust-Ansatz einen ganzheitlichen Schutz ihrer Systeme, Anwender und Daten gewährleisten.

– … zeitgemäße X-as-a-Service-Modelle nutzen können, um nachhaltige Freiräume für ihre Teams zu schaffen und technische Ressourcen zu entlasten.

– … mit Automatisierungs- und KI-gestützten Tools die Performance der IT über das gesamte Unternehmen hinweg steigern.

Im Anschluss an das Vortragsprogramm hatten die Besucher die Möglichkeit, an einer exklusiven Führung durch die drei Locations – die Classic Remise in Düsseldorf, das Porsche Museum in Stuttgart und das Bergson Kunstkraftwerk in München – teilzunehmen. Und auch das Networking kam nicht zu kurz: Während und nach der Besichtigung blieb genug Zeit, um sich mit den Experten von Controlware und den Herstellern über eigene konkrete Projekte auszutauschen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220



http://www.controlware.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28



http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.