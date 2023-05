Efecte erweitert Service-Management-Plattform um GPT-Funktionen

Erste GPT-gestützte Chat-Funktionen verfügbar

Mehr Innovation: Entwicklungssprung für Efecte-Chatbot

Mehr Tempo: Live generierte Service-Antworten mit nur einem Klick

Service-Chats und Ticket-Lösungen sind allgegenwärtig, aber aufgrund der hohen Anzahl von Anfragen immer noch eine Herausforderung für Kunden und Service-Mitarbeiter. Efecte, der europäische Spezialist für Cloud-basiertes Servicemanagement, integriert daher die GPT-Sprachmodell-Funktionen von OpenAI in seine Plattform, um neue intelligente Wege zur Verbesserung der Produktivität von Supportmitarbeitern zu gehen. Die ersten GPT-gestützten Funktionen sind ab sofort Bestandteil der Lösung „Efecte Chat for Service Management“ und können von Kunden ausprobiert werden.

Kunden, die bereits Efecte Chat for Service Management nutzen, erhalten die neuen Funktionalitäten auf Wunsch kostenlos. Davon profitieren vor allem die Service-Agenten, die automatisch generierte Antworten auf Nutzerfragen erhalten, diese prüfen und innerhalb kürzester Zeit an ihre Servicekunden weiterleiten können. Dabei können sie frei entscheiden, ob sie die GPT-Antworten nutzen, erweitern oder die Anfrage komplett selbst beantworten wollen.

Ausblick

„Durch die Integration unseres GPT-gestützten Chats werden unsere Kunden in der Lage sein, Anfragen noch schneller und effizienter zu beantworten als bisher“, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. „Nach der Übernahme des KI-Spezialisten InteliWISE und dessen Integration in die Efecte-Plattform haben wir unser Innovationstempo erhöht: Wir planen, noch in diesem Jahr weitere GPT-gestützte Funktionen einzuführen und erforschen und testen parallel dazu unsere eigenen lokal trainierten und ausgeführten Sprachmodelle.“

Vorteile des GPT-gestützten Chats

Einfach – Die Lösung zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Der Service-Agent kann Kundenanfragen mit nur einem Klick beantworten – ohne vorher bestimmte Aktionen oder Eigenschaften festlegen zu müssen.

Schnell – GPT-gestützte Funktionalitäten können mit anderen Daten aus der Efecte-Plattform kombiniert werden, z. B. mit einem Arbeitsplatzmodell, was noch gezieltere Antworten an den Endbenutzer ermöglicht.

Datenschutz gewahrt – Da die Anfragen über die API von OpenAI gestellt werden, werden die Kundendaten nicht zum Trainieren des KI-Algorithmus von OpenAI verwendet und fließen daher nicht in die Antworten auf Anfragen anderer GPT-Nutzer ein.

Kostenlos und optional – Kunden behalten die volle Kontrolle und können frei entscheiden, ob sie GPT als Teil ihrer bestehenden Lizenzen nutzen oder auf diese kostenlose Zusatzoption verzichten möchten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.efecte.com/platform/chat-for-service-management

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Plattform, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU-Anforderungen. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Schweden und Polen. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

Firmenkontakt

Efecte Germany GmbH

Moritz Wegemund

Fürstenriederstrasse 279a

81377 München

+49 89 / 741 203 43



https://www.efecte.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 / 3127338



https://textstore.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.