Deutscher Garten „BIOTOPIA – Growing Community“

Drei Auszeichnungen für insglück beim Golden Award of Montreux

Das Team von insglück freut sich über drei Ehrungen beim Golden Award of Montreux. Ausgezeichnet wurde der Deutsche Garten „BIOTOPIA“ auf der Floriade Expo 2022. In der Kategorie „Spatial Communication: Set Design Architecture“ erhielt das Expo-Projekt die Trophäe in Gold. Zusätzlich wurde BIOTOPIA mit zwei Finalist Certificates in den Kategorien „Spatial Communication: Temporary Thematic Exhibition“ und „Events: Consumer / Public Events“ geehrt.

Unter dem Motto „Growing Green Cities“ suchte die Floriade Expo 2022 nach Antworten für eine grünere urbane Zukunft. Mit „BIOTOPIA – Growing Community“ präsentierte insglück eine Stadt-Utopie, die Ko-Kreativität, Vielfalt und Austausch förderte.

Der Deutsche Garten zeichnete sich insbesondere durch seine ikonische Architektur und große Inhaltlichkeit aus. Der Pavillon setzte auf eine nachhaltige und offene Struktur aus Holz und Glas – ein kubistischer Aufbau, der Neugier weckte und den Entdeckungsgeist anregte. In der innenliegenden Ausstellung wurde die Rolle der Gemeinschaft zum zentralen Narrativ – positiv, aktivierend und partizipativ lud BIOTOPIA zum Mitmachen ein. Mit einer Bilanz von 685.000 Gästen gehörte BIOTOPIA zu den Highlights auf der Floriade im niederländischen Almere.

Verantwortlich für den Deutschen Garten auf der Floriade Expo 2022 war das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mit der Umsetzung war die Hamburg Messe und Congress GmbH als Durchführungsgesellschaft beauftragt. Für die Inhalte und Exponate zeichnete die Agentur insglück verantwortlich. Gestaltung und Umsetzung lagen in den Händen der Arbeitsgemeinschaft ARGE bestehend aus insglück, gtp2 Architekten und studio grüngrau Landschaftsarchitektur.

BIOTOPIA wurde bereits mehrfach preisgekrönt und erhielt zuletzt den Heavent Award in Cannes. Für die Gestaltung wurde der Deutsche Garten zudem mit Gold in der Kategorie „Official Participants – Outdoor Gardens“ vom Bureau International des Expositions (BIE) geehrt.

Der Golden Award of Montreux zeichnet Exzellenz im Bereich Werbung und Marketing aus. Die hochkarätig besetzte Jury bewertet Wettbewerbsbeiträge in den Hauptkategorien Film, Print, Outdoor, Digital, Media, Direct Marketing, Event/Spatial Communications und Corporate Film.

