Bohle und Glas Bach eröffnen innovatives Kompetenzzentrum für Glasverarbeiter in Baden-Württemberg

Mit einer topmodernen Ausstellung und Schulungsstätte intensivieren Bohle und Glas Bach ihre erfolgreiche Partnerschaft. In den neugestalteten Räumen von Glas Bach entstand ein hochmodernes Schulungs- und Kompetenzzentrum, das Handwerkern, Monteuren sowie Fachhändlern aus Stuttgart und der Region Baden-Württemberg praxisorientierte Einblicke in die neueste Beschlagtechnik bietet.

Innovationen zum Anfassen

Das Schiebetürsystem MasterTrack, das durch außergewöhnlich leisen Lauf und ästhetisches Design besticht.

Das minimalistische Duschbeschlagsystem Alva, das mit klarer Formensprache beeindruckt.

FrameTec, die moderne Lösung für rahmenlose Glastrennwände, die Eleganz in Objektbauten bringt.

Ein Showroom mit Mehrwert

Im zentral gelegenen Showroom in Süddeutschland werden sämtliche Premiumsysteme von Bohle in funktionsfähiger Form präsentiert. Die Exponate sind fest installiert und bieten die Möglichkeit, sie bei Schulungen oder individuellen Terminen ausgiebig zu erleben und zu testen.

Highlights des Schulungskonzepts:

Hoher Praxisanteil mit direkter Anwendung der Inhalte

Flexible Gestaltung der Themen je nach Kundenwunsch

Jährlich angebotene Intensivschulungen durch Bohle-Spezialisten

Proaktive Terminabstimmung für maximale Planungssicherheit

Individuelle Schulungen vor Ort

Die Seminare werden direkt bei Glas Bach durchgeführt und sind konsequent auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten. Zum Start finden die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Bohle-Experten statt; künftig wird Glas Bach die Schulungen eigenverantwortlich leiten. Das Angebot richtet sich gezielt an Fachkräfte aus dem Raum Stuttgart sowie ganz Baden-Württemberg.

Partnerschaft mit Zukunftsperspektive

Die Kooperation zwischen dem erfahrenen Glasgroßhändler Glas Bach und Bohle als führendem Anbieter in der Glasbranche vereint Fachkompetenz mit Kundennähe und innovativen Produkten. Der gemeinsame Fokus liegt auf individuellem Austausch, praxisnahem Wissenstransfer und maßgeschneiderten Lösungen für anspruchsvolle Glasprojekte.

Kontaktieren Sie uns gerne, um eine persönliche Schulung zu buchen oder einen Termin zur Besichtigung des neuen Kompetenzzentrums bei Glas Bach zu vereinbaren – wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen!

Kontakt:

Herr Semai Kurz

Semai.Kurz(at)bohle.de