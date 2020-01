E-world: Läuft auch 2020 mit der hsag

Am 11. Februar öffnet die E-world energy & water 2020 ihre Pforten. Die hsag Heidelberger Services AG, Dienstleister für die Energiewirtschaft, ist dabei. Mit von der Partie: Die digitale Energieexpertin Isa.

Die E-world, Branchentreffpunkt der europäischen Energiewirtschaft, ist auch 2020 ein fester Termin im Kalender der hsag Heidelberger Services AG. Neben zahlreichen Experten erwartet die Messebesucher am hsag-Stand in Halle 3 auf Stand 169 in diesem Jahr ein besonderer Mitarbeiter: Isa. Interessierte können den Kundenservice-Chatbot vor Ort kennenlernen und ausprobieren. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden mit Isa eine Lösung anbieten können, die ihnen das Leben wirklich erleichtert“, sagt Stefan E. Renkert, Vorstand der hsag. „Der Chatbot ist individuell an jedes Unternehmen anpassbar und steigert die Effizienz im Kundenservice enorm.“

Der Chatbot ergänzt das Leistungsspektrum der hsag: Maßgeschneiderte Vertriebskampagnen, die Digitalisierung und Automatisierung der Unternehmensprozesse, die Unterstützung im Kundenservice und seit einiger Zeit auch Business Process Outsourcing, BPO. Unter der Auslagerung von Geschäftsprozessen versteht die hsag die vollständige Übernahme aller operativen Kernprozesse für Unternehmen mit Energievertrieb. Den Projektumfang bestimmt der Auftraggeber, flexibel und modular. Einige Unternehmen nutzen die Option BPO bereits – Tendenz steigend. „Immer mehr Unternehmen erkennen das Potenzial dieses Outsourcings“, erläutert Klaus Burkart, Vorstandsvorsitzender der hsag. „Unsere Mitarbeiter sind jedenfalls gerüstet.“

Über die hsag Heidelberger Services AG

Seit 2005 berät und unterstützt die hsag Heidelberger Services AG regionale und überregionale Energieversorger. Das Leistungsspektrum umfasst die temporäre Bereitstellung von Personal, die Übernahme von Prozessen im operativen Tagesgeschäft über die Prozessberatung bis hin zum kompletten Business Process Outsourcing (BPO) für Energieunternehmen. Zudem bietet die hsag Beratung, Konzeption, Koordination und Umsetzung in Marketing, Vertrieb und Digitalisierung.

Neben großen Energiekonzernen wie E.ON Energie Deutschland GmbH, Innogy SE und EnBW Energie Baden-Württemberg AG zählen auch regionale und kommunale Versorger wie zum Beispiel die Stadtwerke Heidelberg GmbH oder die SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG zu ihren Kunden. Durch die Marktveränderung in den Branchen fokussiert die hsag auch die Immobilienwirtschaft. Aktuell beschäftigt die hsag an den Standorten Heidelberg, Essen, Münster, Gera, Chemnitz und Walldorf über 220 Mitarbeiter.

Kontakt: Ansprechpartner hsag

Stefan E. Renkert

vertrieb@hsag.info

T: +49 6221 89378-0

hsag Heidelberger Services AG