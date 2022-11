E WIE EINFACH für „Besten Online-Vertragsabschluss“ in der Kategorie „Öko-Energieversorger“ ausgezeichnet

(Köln) Die aktuelle Lage am Energiemarkt lenkt den Blick auf die Unternehmen, die für eine verlässliche und sichere Energieversorgung verantwortlich sind. Dies haben CHIP und ServiceValue zum Anlass genommen, um die Erfahrungen von Kund:innen beim Online-Vertragsabschluss mit Energieversorgern zu überprüfen. E WIE EINFACH belegt hierbei den ersten Platz in der Kategorie „Öko-Energieversorger“ und erhält die Auszeichnung „Bester Online-Vertragsabschluss“.

Im Rahmen der breit angelegten Studie wurden 6.985 Urteile zu 28 Energieversorgern und 23 Öko-Energieversorgern gesammelt und ausgewertet. Dabei wurden die Öko-Energieversorger gesondert bewertet, da diese in der aktuellen Krise zunehmend in den Fokus der Kund:innen rücken.

„Ein schneller und unkomplizierter Vertragsabschluss ist für uns sehr wichtig. Denn wir wollen unseren Kund:innen eine gute und vertrauensvolle Energieversorgung von Beginn an ermöglichen. Umso mehr freut es uns, dass wir die Auszeichnung „Bester Online-Vertragsabschluss“ erhalten haben. Die Auszeichnung spornt uns an, auch weiterhin alles für unsere Kund:innen zu geben“, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

