DRPGroup lädt zum 3. RheinTalk in die Schokoladenfabrik in Köln ein

DRPGroup nimmt die Elemente erfolgreicher Kommunikation unter die Lupe

Die Kreativagentur DRPGroup veranstaltet am 3. April 2025 ab 9.30 Uhr den 3. RheinTalk in der ehemaligen Schokoladenfabrik in Köln. Die weltweit agierende Agentur rückt dabei die Elemente erfolgreicher Kommunikation in den Fokus. Unterstützt von format:c live communication, BlachReport und THESE GUYS öffnet sie unter dem Titel „Mut, Schokolade und die Elemente der Kommunikation“ die Tore zu ihrem Kommunikationslabor. Zusätzlich bietet das DRPGroup Innovation Lab live vor Ort den Teilnehmenden die Möglichkeit, innovative Technik zu erleben, zu testen und neue Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken. Untersucht werden das Element der strategischen Disruption, der Innovation, der „Experience“, des Storytellings sowie das Element der guten Leadership-Kommunikation.

Dafür hat die DRPGroup erfahrene Kommunikatoren aus Unternehmen und Institutionen gewinnen können, die das Talkthema vertiefen und Praxisbeispiele auf die Frage geben: Was sorgt für eine richtig gute Chemie zwischen Brands und ihrem Publikum? Eine gute, ehrliche Kommunikation, die innovativ, strategisch, mutig ist, um das Publikum abzuholen, langfristig bei der Stange zu halten und es zu überzeugen. Doch gute Chemie ist kein Zufallsprodukt. Es ist die Mischung der richtigen Elemente, die die gewollte Reaktion erzeugt. Bei dem zweisprachigen RheinTalk 2025 werden diese wesentlichen Elemente erstklassiger Kommunikation genauer unter die Lupe genommen.

Den Programmauftakt bildet der Vortrag von Tobias Weber, CEO von format:c live communication, und Tommy Moore, DRPGroup Senior Creative Director. Sie widmen sich dem Thema „The Element of Strategic Disruption“. Zu den Speakern gehört auch DRPGroup CEO Dale Parmenter, der in seinen Programmbeiträgen das „Element of Leadership“ beleuchtet – unter anderem mit den Themen „ROI and behavioural change“ und „Effective Leadership Communication“.

DRPGroup Global Development Director Dagmar Mackett analysiert in ihrem Beitrag das Element des Storytellings und THESE GUYS CEO Ron Schneider und DRPGroup Creative Technologist Nick Fagan untersuchen in ihrer gemeinsamen deutsch-englischen Session das Element of KI-Innovation live im Innovation Lab. Mit seinem Beitrag „Neue Wege aus der Krise – Mit respektvoller Kommunikation zu nachhaltigem Erfolg“ zeigt Henrik Lehnhardt, Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung bei Outokump Nirosta, wie wichtig respektvoller Umgang ist, um neue Wege aus der Krise zu finden

Mehr Informationen und die kostenfreie Anmeldung zu dem zweisprachigen Event sind unter dem Eventlink www.drpgroup.com/de/rheintalk2025 möglich. Wegen der begrenzten Zahl der Plätze wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartnerin: Romy Nowak

Telefon: +49 (0)211 / 71 61 230

E-Mail: romy.nowak@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany