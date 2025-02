Škoda verlängert Zusammenarbeit mit SCHACHZUG

Erlanger Kreativagentur verteidigt Etat im internationalen Pitch

Die Erlanger Agentur für Markenkommunikation SCHACHZUG und der Automobilhersteller Škoda haben ihren Rahmenvertrag verlängert. Nach fünfjähriger Zusammenarbeit konnte sich die vielfach ausgezeichnete Kreativagentur in einem mehrstufigen, internationalen Pitch gegenüber ihren Mitbewerbern durchsetzen.

SCHACHZUG wird damit weiterhin als globale Lead-Kreativagentur für Kommunikation die Weltpremieren und Presseveranstaltungen des Automobilherstellers verantworten. Die fwd: Mitgliedsagentur verfügt dafür über eine außergewöhnlich tiefe Expertise in den Branchen Automotive und Technologie.

SCHACHZUG Gründer und CEO Ron Schneider erklärt zu dem gewonnenen Pitch und der damit verlängerten Zusammenarbeit: „Dieser Pitch-Erfolg bedeutet uns wirklich sehr viel. Wir sind superstolz, dass wir nach fünf Jahren Zusammenarbeit Škoda wieder für uns begeistern und überzeugen konnten. Wir bedanken uns vielmals für das Vertrauen und freuen uns sehr auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit.“

Zuletzt hatte die Agentur SCHACHZUG im Oktober 2024 die Weltpremiere des neuen Škoda Elroq erfolgreich umgesetzt. Als Creative Lead Agency übernahm sie die Verantwortung für die gesamte Pre- und Post-Kommunikation, das Eventkonzept sowie die Steuerung der beteiligten Agenturen und Partner.

Die Zusammenarbeit zwischen SCHACHZUG und Škoda Auto wurde bereits vielfach international ausgezeichnet. Zuletzt erhielt die Agentur für ihre Leistungen zwei Gold Muse Awards. Diese wurden für die Projekte „Škoda Kodiaq: Discover a new kind of space“ und „Škoda: A truly „Superb“ World Premiere“ in der Kategorie „Experiential & Immersive – Launch Event“ vergeben. Bei den Heavent Awards 2024 in Cannes wurde das Unternehmen zudem mit Bronze in der Kategorie „Influence and Media Relations Event Award“ für das Projekt Škoda Kodiaq Weltpremiere in Berlin ausgezeichnet.

Bereits in der Vergangenheit wurde SCHACHZUG ebenfalls mehrfach für seine kreativen Leistungen geehrt, unter anderem mit dem BrandEx Award in Gold für „Driving Culture – The all-new Škoda Fabia“ in der Kategorie „Best Digital Architecture“ sowie mit Bronze in der Kategorie „Best Execution Event“.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt Projekte in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication international um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die fwd: Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

