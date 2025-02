StarV View XR Glasses: Tragbares OLED-Display für mobiles Arbeiten, Entertainment und Gaming

StarV präsentiert sein 188 Zoll-Display für unterwegs

Bonn, 26.02.2025 – Mit den StarV View XR Glasses stellt StarV ein tragbares Display vor, das hochauflösende Bildqualität mit vielseitiger Nutzung kombiniert. Die XR-Brille richtet sich an Nutzer, die unterwegs ein großflächiges und scharfes Bild benötigen, sei es für produktives Arbeiten, Filme oder Spiele. Die Markteinführung ist in Deutschland für den April geplant. Die Brille wird in der Farbe „Nebula Noir“ erhältlich sein und 499,95 Euro kosten.

Hochauflösendes OLED-Display

Die StarV View ist mit einem OLED-Display von Sony ausgestattet, das eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln pro Auge bietet. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, einer Spitzenhelligkeit von 700 Nits und einem Kontrastverhältnis von 100.000:1 soll eine detaillierte und flüssige Darstellung erreicht werden. Eine Dioptrie-Anpassung von 0 bis -6.00 ist integriert, um eine individuelle Sehkraftkorrektur auf dem 188 Zoll großen Display zu ermöglichen.

Effizient arbeiten – überall und diskret

Die StarV View XR Glasses ermöglichen das mobile Arbeiten in jeder Umgebung. Videokonferenzen profitieren vom integrierten Audiosystem mit Geräuschunterdrückung, wodurch Telefonate ohne störende Umgebungsgeräusche geführt werden können. Beim Arbeiten an vertraulichen Dokumenten bleibt der Bildschirm privat – ob im Zug, im Café oder im Flugzeug. Dank USB-C-Konnektivität ist die Brille mit Laptops, Tablets und Smartphones kompatibel, ohne zusätzliche Software oder einen Akku.

188 Zoll Bildschirm – jederzeit und flexibel nutzbar

Die StarV View XR Glasses bieten ein Heimkinoerlebnis, das jederzeit und überall verfügbar ist. Das OLED-Display simuliert ortsunabhängig eine 188-Zoll-Leinwand und liefert intensive Farben, tiefe Kontraste sowie flüssige Bewegungen für ein optimales Filmerlebnis. Auch für Gaming ist die Brille geeignet. Die StarV View ist mit PS5, Xbox, Nintendo Switch und weiteren Geräten kompatibel. Zudem ermöglicht sie die Steuerung von Drohnen, indem Echtzeitbilder direkt ins Sichtfeld des Nutzers übertragen werden.

Leicht, ergonomisch und trotzdem voll ausgestattet

Mit nur 74 Gramm ist die StarV View ein Leichtgewicht. Flexible Bügel und anpassbare Nasenpads sind in das Design integriert, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu erreichen und Druckstellen zu minimieren. Die Brille verfügt über eingebaute Lautsprecher mit separaten Klangkammern. Für eine optimierte Sprachübertragung bei Gesprächen und Meetings wurde ein duales Mikrofon mit Geräusch- und Echoreduktion integriert.

Markteinführung und Lieferumfang

Die StarV View wird in der Farbe Nebula Noir verfügbar sein. Der UVP wird zum Marktstart im April bei 499,95 Euro liegen. Zum Lieferumfang werden die Brille, ein USB-C-Kabel, eine Schutzhülle und eine Bedienungsanleitung gehören.

Über StarV

StarV ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Augmented Reality spezialisiert hat. Mit den XR-Brillen bietet das Unternehmen intelligente Lösungen, die die Interaktion mit digitalen Inhalten, Kommunikation und Navigation im Alltag neu definieren. StarV verbindet moderne Technologie mit stilvollem Design und richtet sich an anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf eine immersive und effiziente Nutzung digitaler Anwendungen legen.

Die AI-Sunrise GmbH, ein Unternehmen für innovative Technologieprodukte, agiert als autorisierter Partner und übernimmt die Distribution, den Import sowie die Markenrepräsentation.

Weitere Informationen finden Sie unter ai-sunrise.de.

Pressekontakt

Profil Public Relations OHG

Simon Westphal

Tel: +49 531 387 33 16

s.westphal@profil-pr.com