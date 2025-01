Dolce by Wyndham Bad Nauheim ist nun „Certified Green Hotel“

Bad Nauheim (hds).- Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim hat erfolgreich die Prüfung zum „Certified Green Hotel“ absolviert. Das Vier-Sterne-Hotel in der Wetterau baut bereits seit einiger Zeit die Aktivitäten rund um das Thema Nachhaltigkeit kontinuierlich aus. Nach der Teilnahme am dreijährigen Zertifizierungsprogramm „Green Motivated“ des unabhängigen Prüfinstituts Certified konnte das Haus in den Pflichtkriterien überzeugen. Im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) erfüllte es sogar fast 96 % der Anforderungen.

Während der Audit-Phase wurden viele Prozesse entsprechend des Certified-Kriterienkatalogs angestoßen. Dazu zählen beispielsweise das Erfassen der Verbrauchsdaten von Strom, Heizenergie und Wasser sowie deren Optimierung, die Verwendung nachhaltiger Materialien in der Inneneinrichtung sowie ebensolcher Putzmittel, die Umstellung auf LED-Leuchtmittel und den Einsatz von Bewegungsmeldern zur Lichtsteuerung. Zudem werden Gäste motiviert, über eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nachzudenken. Papier und Druckertinte spart das Hotel, indem das Rechnungs- und Gastdaten-Management inzwischen komplett digitalisiert wurde. Ein eigens berufenes Nachhaltigkeitsteam (s. Foto) arbeitet mit Nachdruck an Standards, Prozessen und Innovationen.

Till Runte, Geschäftsführer der Certified GmbH & Co. KG, über das Prüfungsverfahren: „Wir haben alle Bereiche einer „grünen Inventur“ unterzogen. Erste Umstellungen und Änderungen hat das Dolce bereits vorgenommen, das Bewusstsein bei den Mitarbeitenden wurde geschärft. Natürlich gibt es noch Optimierungspotenzial. Insgesamt betrachtet hat sich das Hotel jedoch konsequent auf den grünen und nachhaltigen Weg gemacht!“ Das Zertifikat „Certified Green Hotel“ ist an die strengen Anforderungen internationaler Standards wie die Sustainable Development Goals (SDG) und die Aspekte des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) angepasst. Die bewerteten Bereiche betreffen Energie, Wasser, Abfall, Food & Beverage, Anreise & Verkehr, CRS, interne & externe Kommunikation sowie strategische Entwicklung. Das Siegel ist nun drei Jahre lang gültig. Anschließend erfolgt eine erneute Prüfung vor Ort.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim 2024 zum achten Mal in Folge nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands gekürt! Im gleichen Jahr erzielte das Dolce erneut eine Platzierung unter den Top 3 beim „Certified Star-Award“ in der Kategorie „Conference Hotel“.

Bildquelle: Dolce by Wyndham Bad Nauheim