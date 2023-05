Dmitri Richardson verstärkt ARTES Recruitment als Senior Principal Consultant

Dmitri Richardson begann seine Karriere als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und arbeitete u. a. als Privatkundenbezirksleiter bei der R+V und als Direktionsbeauftragter bei der Swiss Life AG. Zuletzt war er Head of Sales Management bei der Alpha Real Estate Group, bevor er sich entschied, seiner Leidenschaft nachzugehen: „Das Thema Personal hat mich schon immer fasziniert, vor allem wenn gute Personalberater sehr schnell verstanden haben, worauf es ankommt und welche Lösungen geboten werden müssen“, sagt er.

Den „perfect Fit“ finden

Bei ARTES Recruitment wird der 32-Jährige ab sofort Unternehmen bei der Suche nach dem perfekten Match unterstützen. „Die Real Estate Branche ist breit aufgestellt und mindestens genauso breit ist das Kandidatenfeld. Umso wichtiger ist es, einen strategischen Partner an der Seite zu haben, der den „perfect Fit“ richtig sucht und findet“, erklärt Dmitri Richardson und ergänzt: „Daher setze ich mein Know-how dafür ein, das fehlende Puzzleteil für Unternehmen zu finden oder Kandidat:innen beim Einstieg bei einem neuen Arbeitgeber zu begleiten.“ Die Entscheidung, zu ARTES Recruitment zu wechseln, ist ihm dabei leichtgefallen: „Die Gespräche mit Bushra Nadeem und Bahar Mah haben mich von Beginn an neugierig gemacht. Meine Entscheidung fiel daher sehr schnell“, sagt er.

Herausforderung Talentsuche

Bushra Nadeem, Founder und Managing Director von ARTES Recruitment: „Mit Dmitri Richardson stößt ein Immobilienexperte zu uns, der weiß, welchen Unterschied die richtigen Kräfte an der richtigen Stelle machen können. Mit seiner sympathischen Art passt er perfekt ins Team und hat schon gleich gezeigt, dass er in der Personalberatung absolut richtig ist.“ Denn Dmitri Richardson weiß, dass die Suche nach Talenten in der Immobilienbranche eine Herausforderung darstellt: „Trotz eines unruhigen Jahres ist die Nachfrage nach Fachkräften und Talenten ungebrochen. Zusätzlich geht die ältere Generation in den kommenden Jahren in Rente, was die Situation nicht gerade entschärft. Daher gilt es für viele Unternehmen, sich jetzt schon zukunftsträchtig aufzustellen und vorzeitig die entsprechenden Positionen optimal zu besetzen, um mögliche Abgänge bestmöglich kompensieren zu können. Vielen ist dabei nicht bewusst, wie aufwendig die Suche nach Talenten tatsächlich sein kann“, so der Senior Principal Consultant.

Werteorientiertes Matching gefragt

ARTES Recruitment investiert damit aktiv in sein Unternehmenswachstum und verstärkt mit Dmitri Richardson den Bereich Real Estate – einer von drei strategischen Pfeilern der Personalberatung, neben Financial Services und Construction & Technical. Damit positioniert sich der Qualitätsführer, der werteorientiertes Matching von Unternehmen und Kandidatinnen bzw. Kandidaten als zentralen Erfolgsfaktor sieht, selbstbewusst im Real-Estate-Markt, trotz der derzeit herausfordernden Phase.

Weitere Informationen zu ARTES Recruitment finden Sie auch im Internet auf der Website www.artes-recruitment.com

Über ARTES Recruitment:

ARTES Recruitment mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den führenden Personalberatungen für die Bau- und Immobilienbranche. Kern der Unternehmensphilosophie gemäß dem Leitbild „Providing Excellence“ ist es, dass erfolgreiche Verbindungen von Menschen und Unternehmen vor allem auf Basis möglichst deckungsgleicher Wertevorstellungen entstehen. Deshalb setzt ARTES Recruitment bei seinen Matching-Verfahren deutlich mehr Kriterien an, als dies bislang im Markt üblich ist, und steht damit für erfolgreiche Positionsbesetzungen mit Zufriedenheitsgarantie. Gegründet wurde das Unternehmen 2020 von der Wirtschaftspsychologin und langjährig erfolgreichen HR-Managerin Bushra Nadeem. Sie leitet als Managing Director das Unternehmen, gemeinsam mit Executive Director Bahar Mah, mit der sie bereits mehrere Jahre erfolgreich bei einer führenden Personalberatung im Immobilienmarkt zusammengearbeitet hat, in leitenden Positionen.

