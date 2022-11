Digitalisierte Gebäude für eine bessere Welt Kieback&Peter auf dem VISION 2045 SUMMIT 2022

Berlin, 03.11.2022. Kieback&Peter nimmt erstmals vom 7.-9.11.2022 am VISION 2045 SUMMIT teil. Das Gipfeltreffen in Sharm el Scheich (Ägypten) findet anlässlich der UN-Klimakonferenz 2022 statt. Es gilt weltweit als wichtige Plattform, um sich mit gleichgesinnten Meinungsführern und Partnern aus Politik und Gesellschaft sowie den unterschiedlichsten Organisationen zu vernetzen.

Auf dem Gipfeltreffen «VISION 2045» (https://vision2045.com) entwickeln führende Vertreter aus Wirtschaftsunternehmen und Politik gemeinsam Strategien für eine nachhaltige Zukunft und arbeiten an deren Umsetzung. Im Fokus stehen Podiumsdiskussionen rund um die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Welt. Erstmals legen die Veranstalter auch den Fokus auf Smart Cities und Gebäude, denn fast alle Immobilien sind stand heute wesentliche CO2-Emmitenten – vor allem im Bestandsbereich. Kieback&Peter als führendes Expertenhaus für moderne Gebäudeautomation erläutert auf dem VISION 2045 SUMMIT die Bedeutung energieeffizienter Gebäude für eine nachhaltige Zukunft weltweit und stellt Lösungen für einen optimalen Liegenschaftsbetrieb vor.

Höchste Zeit für Nachhaltigkeit

« Uns läuft die Zeit davon », sagt Christoph Paul Ritzkat. « Auch wir als Unternehmen sehen uns in der Verantwortung. Wir wollen mit innovativer Gebäudeautomation und Digitalisierung Nachhaltigkeit schaffen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Damit das gelingt, müssen wir alle gemeinsam handeln. Darum wollen wir uns auf dem VISION 2045 SUMMIT 2022 mit anderen Akteuren vernetzen. Wir kümmern uns dabei dort, wo der Schlüssel zur Erreichung der Klimaziele liegt: im Gebäudebestand. Wir selbst wollen bis 2027 klimaneutral werden.»

Etwa 80 % der Gebäude im Jahr 2050 sind bereits heute schon gebaut. Die Lösungen von Kieback&Peter, wie beispielsweise der CO2-Minderungsfahrplan, machen Gebäude effizient im Hinblick auf Energie und Kosten. Mit dem innovativem Ansatz zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Gebäuden können Investoren, Eigentümer und Betreiber den Herausforderungen der Zeit wie Klimaschutz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit optimal begegnen. (https://www.kieback-peter.com/de/loesungen/co2-fahrplan).

Ein Unternehmen mit einer Vision

Seit mehr als 90 Jahren beschäftigt sich der mittelständische Pionier Kieback&Peter mit nachhaltigen Automatisierungslösungen im Bereich der Gebäudesteuerung. Diesen Anspruch verkörpert auch die Vision des 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starken, global agierenden Familienunternehmens: « Wir digitalisieren Gebäude für eine bessere Welt «.

Mehr Informationen: https://www.kieback-peter.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit/

Bild : Eine nachhaltige Welt braucht digitalisierte Gebäude.

(Bildrechte Kieback&Peter, Foto : Julian Daiber)

Über Kieback&Peter

Die Kieback&Peter GmbH & Co. KG wurde 1927 in Berlin gegründet. Das Familienunternehmen zählt mit weltweit rund 1.500 Beschäftigten und 50 Standorten zu den führenden Anbietern für Gebäudeautomation. Mithilfe von Soft- und Hardware vernetzen die Experten gebäudetechnische Anlagen wie Heizung, Lüftung, Klima und Brandschutz zu einem optimalen Gesamtsystem. Der Mittelständler sorgt für mehr Energieeffizienz, Gesundheitsschutz und Sicherheit im Gebäude – durch einfache, smarte Lösungen. Erfahrene Fachleute betreuen die Liegenschaften von gewerblichen und öffentlichen Kunden über den gesamten Lebenszyklus – vor Ort, über Fernzugriff und zentrale Service-Einrichtungen. Die Ingenieure und Techniker arbeiten mit großer Leidenschaft an maßgeschneiderten Automationslösungen für ihre Kunden. Sie kümmern sich um Prestigeobjekte wie den Berliner Reichstag genauso wie um die Schule nebenan. Zu den internationalen Top-Kunden von Kieback&Peter gehören unter anderem Airbus, Daimler und Volkswagen.

Pressekontakt:

Regina Del Prete | Kieback&Peter GmbH & Co. KG | Tempelhofer Weg 50 | 12347 Berlin

Telefon: 030 60095-200 | presse@kieback-peter.de | www.kieback-peter.com