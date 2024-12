Digital Signage mit SharePoint Online und Oauth 2.0

Effektive Kommunikation & Automatisierung

Als führender Anbieter von Digital Signage Software und Lösungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre interne Kommunikation mit der Integration von SharePoint Online zu optimieren. Unsere Software integriert sich nahtlos in SharePoint Online, ermöglicht eine automatisierte Anzeige von Inhalten auf verschiedenen Displays und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards durch Graph API und Oauth 2.0.

Warum Digital Signage und SharePoint Online eine ideale Kombination sind?

1. Erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihrer SharePoint-Inhalte:

Unsere Software verbindet sich nahtlos mit SharePoint Online, um Inhalte direkt auf Ihre Displays zu übertragen. So erreichen Sie eine höhere Sichtbarkeit Ihrer zentralen Informationen.

2. Erreichen Sie alle Mitarbeitenden ohne zusätzlichen Aufwand:

Mit der Digital Signage Software Display Star und der SharePoint Online Schnittstelle können Sie zielgerichtete Inhalte an verschiedene Mitarbeitergruppen ausspielen – und das automatisiert! Keine Anwender-Eingabe ist notwendig. Sparen Sie sich Schulungs- und Arbeitsaufwand.

3. Wählen Sie die passende Vorlage für Ihre Bedürfnisse:

Basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie vorab definierte Templates auswählen, die:

– Priorisierte Neuigkeiten hervorheben,

– Inhalte für spezifische SharePoint-Gruppen anzeigen,

– Neue Inhalte automatisch sichtbar machen.

4.Automatisieren und optimieren Sie Ihre interne Kommunikation:

– Unsere Software zieht Inhalte automatisch aus den Microsoft-Arbeitswerkzeugen, die Sie bereits nutzen.

– Änderungen in SharePoint werden automatisiert an die Anzeige übertragen – ganz ohne zusätzlichen Planungsaufwand.

5. Kommunizieren Sie Ihre Marke durch professionelle Designs:

Mit unseren anpassbaren Templates präsentieren Sie nicht nur Inhalte, sondern auch Ihre Marke – komplett mit Logos, Bildern und optisch ansprechenden, vordefinierten Themen.

6. Sparen Sie Zeit und Ressourcen:

Unsere Lösung ermöglicht Ihnen das einfache Erstellen und Verwalten von stilvollen Digital Signage-Inhalten. Dank der automatisierten Updates bleibt Ihr Display immer aktuell, ohne dass zusätzliche Ressourcen benötigt werden.

Technische Details: Wie funktioniert die Verbindung?

Die Verbindung zwischen SharePoint Online und unserer Software basiert auf einer sicheren und flexiblen Schnittstelle, die Graph API und den modernen Authentifizierungsstandard Oauth 2.0.

– Automatischer Import von Dateien:

Ein integrierter Dienst importiert Dateien direkt aus SharePoint Online Drives oder vordefinierten Netzwerkfreigaben. Dabei werden Dateiformate wie .png, .jpeg, .pdf oder .mp4 automatisch gefiltert und in einer zentralen Dateiliste oder als Datapool-Objekt abgelegt.

– Flexibilität und Anpassung:

Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kunden angepasst werden kann – sowohl in Bezug auf Templates als auch auf Funktionalität. Anpassungen können individuell programmiert und nach Aufwand abgerechnet werden.

Sicherheit und moderne Technologie

Die Schnittstelle nutzt Oauth 2.0 für die Authentifizierung, um maximale Sicherheit bei der Datenübertragung zu gewährleisten. Diese moderne Technologie macht die Schnittstelle zuverlässig und zukunftssicher.

Warum unsere Lösung die richtige Wahl ist?

Mit unserer Digital Signage Software, die für alle Digital Signage Anwendungen geeignet ist und in jeder Branche eingesetzt werden kann, bieten wir eine vollständige Lösung, die Unternehmen nicht nur Zeit und Ressourcen spart, sondern auch die interne Kommunikation auf ein neues Level hebt.

Unsere Software ist eine Lösung für alle Digital Signage Anwendungen: Sie eignet sich nicht nur für digitale Türschilder, sondern auch für digitale schwarze Bretter, Empfangsmonitore, digitale Wegeleitsysteme, digitale Menüboards, Aufrufsysteme und vieles mehr.

Unsere Kunden profitieren von einer sicheren, flexiblen und vollständig automatisierten Plattform, die:

– Inhalte gezielt ausspielt,

– Automatische Aktualisierungen ermöglicht,

– Markenkonforme Designs garantiert.

Fazit

Die Kombination aus SharePoint Online und unserer Digital Signage Software bietet Unternehmen eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für moderne interne Kommunikation. Von der automatisierten Inhaltsaktualisierung bis hin zur individuellen Anpassung an Ihre Bedürfnisse – wir sind Ihr zuverlässiger Partner für Digital Signage Lösungen.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

