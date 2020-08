Die Revolution in portablem Licht: Die P- und H-Serien von Ledlenser

Ein System – drei Varianten: Ledlenser kündigt innovative Taschen- und Stirnlampen mit den Modellreihen Core, Work und Signature an

Solingen, im August 2020 – Mit durchdachten Features bringen die robusten Taschenlampen der Ledlenser P-Serie und die praktischen Stirnlampen der H-Serie das passende Licht zuverlässig genau dahin, wo es gebraucht wird – in vielen Varianten, für nahezu alle Anwendungen. Denn ob zu Hause, unterwegs, am Arbeitsplatz oder bei Freizeit-Aktivitäten: Je nach Einsatz und Anspruch sind bei mobilen Lichtspendern unterschiedliche Eigenschaften gefragt. Daher bietet Ledlenser beide Lampenserien in drei Varianten an: Core heißt die Basislinie für den Alltag, Work steht für besonders robuste Modelle, wie sie vor allem im Arbeitsumfeld benötigt werden, und Signature für anspruchsvollste Anwendungen, beispielsweise bei Outdoor-Aktivitäten. Für alle Serien gilt: Ein universelles Befestigungssystem sorgt dafür, dass das umfangreiche Zubehör zu jeder Lampe passt.

Für jeden Einsatz das passende Modell: Core, Work und Signature

Die Core-Modelle der beiden neuen Taschen- und Stirnlampen-Serien hat Ledlenser für den täglichen Gebrauch entwickelt, ob in Heim und Garten, im Handwerk oder in der Freizeit.

Für professionelle Einsätze steht die Work-Linie. Diese extrarobusten Taschenlampen versorgen beispielsweise Handwerker sowie Bau- und Industriearbeiter mit einem konstanten Arbeitslicht. Dank spezieller Features eignen sie sich auch für raue Umgebungen. Die Stirnlampen der Work-Reihe sind ebenfalls besonders strapazierfähig und mit einem Schutz gegen Schäden durch Stöße und Stürze gewappnet. Ihr neutralweißes Licht und eine besonders natürliche Farbwiedergabe lassen die Augen auch bei ausdauernden Arbeiten deutlich weniger ermüden. Alle Work-Lampen der H-Serie werden mit praktischem Zubehör ausgeliefert.

Signature ist die Premium-Linie von Ledlenser, die für anspruchsvolle Outdoor-Einsätze konzipiert wurde. So zeichnen sich die Signature-Taschenlampen der P-Serie durch außergewöhnliche technische Features und eine hohe Robustheit aus. Neben der klassischen Bedienung lassen sich diese Premium-Stirnlampen auch über eine App steuern und individuell konfigurieren. Mit dem umfangreichen Zubehör können sie für unterschiedlichste Aktivitäten eingesetzt werden.

Verfügbarkeit

Die neuen P- und H-Serien von Ledlenser werden voraussichtlich im Herbst erhältlich sein.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Ledlenser erweitert das Sortiment um portable Energie und vertreibt neuerdings auch Powerbanks. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“ und werden bei den Taschen-und Stirnlampen mit einer Garantie von zwei Jahren angeboten, welche sich durch Registrierung über die Homepage automatisch auf sieben Jahre verlängert.