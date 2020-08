Modernes Marketing in Heilbronn kommt um SEO nicht herum

Pole Position in Heilbronn: So hilft SEO Agentur, dass Unternehmen ihre Mitbewerber überholen

HEILBRONN. Mit seiner historischen Altstadt, der attraktiven Lage und exzellenten Verkehrsanbindung ist Heilbronn einer der größten Touristen Hotspots und wichtigsten Wirtschaftsstandorte Baden-Württembergs. Doch ausgerechnet diese Vorzüge sorgen für großen Konkurrenzdruck in der idyllischen Stadt am Neckar. Besonders spürbar ist dieser im Hotel und Gastgewerbe sowie im Handel- und Dienstleistungssektor. Wer im Wettbewerb um Kunden die Nase vorn haben will, muss eingetretene Pfade verlassen. Und das geht am besten, indem Firmen Menschen da ansprechen, wo sie nach Restaurants oder Unterkünften in Heilbronn suchen: im Internet. Doch eine Website zu haben, reicht allein nicht aus. Diese muss auch von potenziellen Kunden gefunden werden. Der beste und nachhaltigste Weg, dies zu erreichen, bietet die Suchmaschinenoptimierung ( SEO).

SEO: Für Unternehmen in Heilbronn ein wichtiger Baustein im Marketing Mix

Ob Gärtnerei, Fliesenleger, Rechtsanwalt oder Zahnarzt – die meisten Menschen greifen heute intuitiv zu ihrem Smartphone, wenn sie einen Dienstleister in ihrer Nähe suchen. Das wissen auch Suchmaschinenanbieter wie Marktführer Google: Sie lokalisieren ihre Suchergebnisse zunehmend anhand des Standorts des Suchenden oder der eingegebenen Suchwörter. So erhalten potenzielle Kunden schnell passende Ergebnisse von Unternehmen aus ihrer Umgebung oder dem gewünschten Ort. Genauso verhält es sich mit Suchen nach Gaststätten, Hotels, Lieferdiensten oder Restaurants, die häufig spontan unterwegs erfolgen. Trotz dieses unaufhaltsamen Wandels lassen viele Unternehmen das enorme Potenzial von SEO ungenutzt und setzen weiter auf weniger wirksame Werbemethoden. Doch wer die Kunden erreichen und den Umsatz mitnehmen möchte, muss in der lokalen Suche präsent sein und zu relevanten Suchanfragen wie “Pizzeria in Heilbronn” oder “Kieferorthopäde in Heilbronn” vor seinen Mitbewerbern stehen. Der perfekte Partner dafür ist eine erfahrene Agentur, die sich mit Local SEO auskennt.

Wie eine SEO Agentur Firmen in Heilbronn zu mehr lokaler Sichtbarkeit verhilft

Die Aufgaben einer SEO Agentur umfassen verschiedene Bereiche. Bei einer Optimierung auf lokale Suchergebnisse steht zunächst eine Analyse des Wettbewerbs und die Recherche nach lukrativen Suchbegriffen im Fokus. Für einen Zahnarzt in Heilbronn könnten das Suchbegriffe wie “Zahnarzt Heilbronn” (monatlich 3.600 Suchen) in Variationen mit Stadtteilen und benachbarten Städten wie Ilsfeld, Neckarsulm oder Sontheim sein. Im zweiten Schritt folgt das Optimieren der Website. Häufig sind hier technische Anpassungen erforderlich, um die Benutzerfreundlichkeit auf Smartphones zu verbessern. Eine wichtige Rolle spielt die inhaltliche Optimierung: Sie umfasst das Erstellen von Inhalten in journalistischer Qualität, die einen lokalen Bezug haben und zum Beispiel durch Storytelling-Elemente verkaufsfördernd wirken. Genauso wichtig ist Optimierung abseits der Website. Dazu zählt das Generieren von Links oder das Ausnutzen der vielseitigen Möglichkeiten von Diensten wie Google My Business. Greifen all diese Maßnahmen optimal ineinander, macht sich die Wirkung des Local SEO schnell bemerkbar.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

