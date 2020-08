Was SEO Unternehmen in Frankfurt a. M. bringen kann

Wie kleine und große Unternehmen in Frankfurt mithilfe von SEO ihre Wunschkunden erreichen

FRANKFURT. Seit Jahren legt die Wirtschaft in der Mainmetropole ein starkes Wachstum hin. Neben dem Finanzsektor boomen vor allem die Dienstleistungs- und Immobilienbranche in der Bankenstadt. Nicht zuletzt dank des stetigen Zuwachses finanzstarker Einwohner: Bis zu 10.000 Menschen aus aller Welt verlegen Jahr für Jahr ihren Wohnsitz nach Frankfurt am Main. Das sorgt in vielen Branchen für eine regelrecht explodierende Nachfrage. Besonders spürbar ist diese in der Immobilienbranche, denn kaum etwas in “Mainhattan” ist so knapp und begehrt wie Wohnraum. Entsprechend hoch ist die Maklerdichte im Stadtgebiet. Das führt zwangsläufig zu einer starken Konkurrenzsituation. Um hier zu bestehen, brauchen Firmen eine durchdachte Marketing Strategie. Ein wichtiger Baustein darin ist die Suchmaschinenoptimierung (kurz: SEO).

Mehr Kunden durch SEO: Chancen am Beispiel von Immobilienmaklern in Frankfurt

Wer nach einer privaten oder gewerblichen Immobilie im Großraum Frankfurt sucht, informiert sich zuerst über das Internet. Die meisten der oft wohlhabenden Kaufinteressenten suchen dabei gezielt lokale Maklern, die ihnen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Typische Suchbegriffe, die sie verwenden, sind “Haus kaufen Frankfurt” oder “Makler Frankfurt”. Diese und ähnliche Keywords verzeichnen bei Google monatlich bis zu 10.000 Suchanfragen. Für Makler ist es wichtig, in den Ergebnissen zu diesen Suchanfragen weit vorne zu stehen. Wem das gelingt, der kann sich bei entsprechendem Portfolio über Dutzende zusätzliche Anfragen freuen. Dazu reicht es allerdings nicht aus, eine Website online zu stellen. Um gute Karten in der stark umkämpften lokalen Suche Frankfurts zu haben, ist eine gezielte SEO Optimierung erforderlich. Doch genau hier lauern einige Fallstricke. Mit einer erfahrenen Agentur an der Seite lassen sich diese vermeiden.

SEO Agentur bringt Makler und andere Unternehmen aus Frankfurt nach vorne

Suchmaschinenoptimierung ist eine Wissenschaft für sich. Wer mit seiner Website auf den vordersten Plätzen rankt, entscheidet ein schwer durchschaubarer Algorithmus. Dieser analysiert Hunderte Faktoren von der Benutzerfreundlichkeit eines Online Auftritts über die inhaltliche Gestaltung bis hin zu externen Signalen wie Erwähnungen auf anderen Websites. Der richtige Mix aus all diesen Zutaten ist das beste Rezept für eine gute Position in der lokalen Suche. Doch um diesen zu finden, ist Knowhow erforderlich. Eine SEO Agentur besitzt die Expertise, eine Website in den Rankings für Frankfurt nach vorne zu bringen. Dazu analysiert sie den Wettbewerb, findet mithilfe spezieller Werkzeuge lukrative Suchbegriffe und integriert diese in Form hochwertiger Inhalte in das Online Angebot. Gleichzeitig generiert sie positive Signale von außen, wie Links von lokalen Influencern oder aus Branchenverzeichnissen. Der Erfolg dieser Maßnahmen lässt oft nicht lange auf sich warten. Dieses Beispiel der Immobilienmakler zeigt deutlich, welche Chancen sich durch SEO für Unternehmen aus Frankfurt eröffnen. Und das gilt vom Fliesenleger bis zum Raumausstatter für sämtliche Branchen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

