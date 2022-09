Die KERN AG Training wurde zwei Mal zum Branchengewinner ausgezeichnet

Mit den steigenden Anforderungen an die Digitalisierung geht ein gewisses Bedürfnis nach Autonomie und Flexibilität einher. Die digitale Kundennähe wird dabei in der heutigen Zeit immer wichtiger und bietet KundInnen und Unternehmen vielfältige Chancen für das Lernerlebnis. Hierbei spielen Faktoren wie eine hohe Interaktivität, Individualisierbarkeit sowie ausgezeichnete Betreuung und digitale Kundennähe eine wichtige Rolle. Dies zeigte sich vor allem zu Beginn der Coronakrise, wo Vor-Ort-Konzepte nicht stattfinden konnten und sich das Leben und Lernen noch stärker in den digitalen Raum verlagerte.

Die flexiblen und individuellen E-Learning-Lösungen gepaart mit dem Full-Service der Kundenbetreuung brachte der KERN AG Training – durch stetige Weiterentwicklung und maximalen Einsatz für das Lernerlebnis der KundInnen – gleich zwei Auszeichnungen ein. Mit einem Ranking über dem Branchendurchschnitt wurde die KERN AG Training als Branchengewinner Digital-Champions 2022 ausgezeichnet. Zudem erhielt die KERN AG Training bei der Bewertung der Dienstleistungen in Hinsicht auf die Nutzenerwartung der KundInnen mit einer überdurchschnittlichen Branchenbewertung die Auszeichnung „Höchster Kundennutzen“ und trägt somit das Prädikat „Deutschlands Kundenkönig“ im Bereich der Sprachlehrinstitute.

Durch die Vielzahl an maßgeschneiderten Sprachen- und Businesstrainings sowie den passenden Onlinelösungen, wie KERN Lingo™, KERN Virtual™ oder KERN FlexLearn™, kann das Lernen individuell und flexibel an den Alltag der Lernenden angepasst werden. Dabei wird das Lernerlebnis durch Aspekte wie Gamification, persönliche Interessensgebiete und aktuelle Themenbeiträge unterstützt, so dass neue Sprachen oder berufliche Schlüsselqualifikationen bequem und effektiv erworben werden können.

Darüber hinaus stehen den KundInnen eine Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Die Lernenden haben immer die Möglichkeit, analog oder digital, z. B. per Chat oder Videokonferenz, in direkten Kontakt mit qualifizierten SprachtrainerInnen zu treten. So erhalten sie schnell gezieltes Feedback zu ihrem Lernfortschritt, können Fragen klären oder bekommen hilfreiche Tipps sowie Empfehlungen zu passenden Lerninhalten.

Die KERN AG Training ist stets bestrebt, die Ansprüche ihrer KundInnen an die Digitalisierung zu erfüllen oder gar mit innovativen Neuerungen den Sprach- und Wissenstransfer grundsätzlich zu verbessern. Diese Auszeichnungen bestärken die KERN AG Training darin, durch individuelle Trainingskonzepte und praktische Onlinelösungen die Qualität in einer Vielzahl von Trainingsprogrammen fortwährend zu verbessern.

Auf solchen Auszeichnungen ruht sich die KERN AG Training selbstverständlich nicht aus, sondern begreift sie als Ansporn für weitere innovative Entwicklungen. Schon jetzt arbeitet die KERN AG Training an neuen und innovativen Trainingskonzepten für das erfolgreiche Lernen von morgen.