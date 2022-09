Mehr Umsätze und höhere Honorare für Vortragsredner

Seminar in München mit dem Rednermacher sorgt für Umsätzsteigerung bei Vortragsrednern und -rednerinnen

Erst schnuppern, dann durchstarten: Ein Jahr mussten interessierte Keynote Speaker warten, jetzt veranstaltet DER Rednermacher Heinrich Kürzeder wieder eines seiner begehrten Schnupperseminare. Am 28. November können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in München auf einen Tag voll mit geballten Insiderwissen und wertvollen Impulsen freuen, um ihre Karriere als Redner auf das nächste Level zu heben. Dann erfahren sie, mit welchen Maßnahmen sich Bekanntheit und dadurch auch Umsätze steigern lassen.

Denn kaum einer kennt die Erfolgsgeheimnisse des Rednermarktes so gut wie Heinrich Kürzeder. Mehr als zwanzig Jahre ist er bereits in der Branche unterwegs und dafür verantwortlich, dass Redner, wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky oder Leadership Expertin Stefanie Voss, den Sprung in die Riege der Top-Speaker geschafft haben. Als Gründer von 5 Sterne Redner hat er die größte Referentenagentur im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Über Niederlassungen in New York und Dubai konnte er seine Redner zudem international vermitteln. Im Business gilt er deshalb auch als DER Rednermacher.

Doch Heinrich Kürzeder wäre nie so erfolgreich ohne sein Netzwerk an weiteren Experten. Daher ist es auch nicht er allein, der beim Schnupperseminar in München sein Wissen weitergibt. Als zusätzliche Referenten für Kurzvorträge unterstützen ihn unter anderem Networking Queen Monika Scheddin und Kommunikations- und Medienexperte Dirk Hilderbrand. Sie erklären, warum Networking gerade für Speaker so wichtig ist und wie sich der eigene Bekanntheitsgrad in den Medien steigern lässt.

Und nicht nur das, Kürzeders Seminar ist eine Netzwerkveranstaltung, bei der die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Kontakte zu echten Branchengrößen und renommierten Redneragenturen erhalten. So sind Yan Doll, Country Manager und Standortleiter bei der Redneragentur Athenas, sowie Alexander Schungl, CEO und Gründer vom Premium Leaders Club (PLC), vertreten. Gemeinsam sprechen sie über den Mehrwert von Kooperationen und Partnerschaften.

Außerdem erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Ritterschlag, wie es Heinrich Kürzeder bezeichnet: “ GSA-Präsidentin Bettina Stark stellt die German Speakers Association vor. Es ist eine große Ehre die Präsidentin des größten europäischen Rednerverbandes auf unserer Veranstaltung begrüßen zu können.“ Der Rednermacher freut sich, sein Schnupperseminar in München erneut auszurichten und dafür eine Vielzahl an exklusiven Bonusvorträgen zusammenzustellen, die Speaker wirklich weiterbringen. Bereits das letzte Seminar im September 2021 in Hofheim bei Frankfurt stieß bei den mehr als 50 Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf große Begeisterung.

Heinrich Kürzeder – DER Rednermacher ist seit fast 40 Jahren im Vertrieb tätig, hat Verkaufen von der Pike auf gelernt, teils in leitender Funktion, aber auch als Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Neukundenakquisition oder der Betreuung von Key-Accounts. Davon seit über 20 Jahren in der Rednerbranche.

Zunächst betreute er einzelne Redner, managte diese, steigerte deren Bekanntheitsgrad und damit verbunden die Umsätze, und vor allen Dingen die Honorare. Nachdem immer mehr Anfragen einzelner Redner nach einem exklusiven Management an ihn herangetragen wurden, gründete er eine Redneragentur.

5 Sterne Redner ist eine der erfolgreichsten Redneragenturen im deutschsprachigen Raum mit internationaler Ausrichtung. Die Redneragentur zeichnet sich nicht durch die meisten Redner aus, sondern besticht durch die individuelle und ganz persönliche Betreuung aller Redner. Durch die intensive Unterstützung und Zusammenarbeit mit den exklusiv von 5 Sterne Redner betreuten Referenten ist es möglich, diese individuell weiterzuentwickeln und deren Themen schnell und flexibel an Marktgegebenheiten anzupassen.

Heinrich Kürzeder war über 10 Jahre lang in Geschäftsleitung und Vertrieb der 5 Sterne Redner tätig und hat somit umfassende Kenntnis der Märkte und der von Kunden geforderten Themen. Aktuell ist er bei 5 Sterne Redner für die Betreuung, die Vermarktung und die Weiterentwicklung aller Redner zuständig.

In seiner Arbeit als „DER Rednermacher“ verbindet er seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und auf dem Rednermarkt mit dem Können und den Schwerpunkten seiner Kunden und sorgt für mehr Umsatz und Honorare bei Vortragsrednern.

Firmenkontakt

DER Rednermacher

Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

09071-713-37

09071-713-36

info@redner-macher.de

http://www.rednermacher.de

Pressekontakt

DER Rednermacher

Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

09071-713-37

hk@redner-macher.de

http://www.rednermacher.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.