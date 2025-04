Die Herausforderung des Paradiesmus: Widerstände und Vorurteile überwinden

Die Implementierung des Paradiesmus steht vor vielen Herausforderungen. Vorurteile und Missverständnisse über die Lehren der Elohim müssen bearbeitet werden, um Vorurteile abzubauen. Eine tiefere Auseinandersetzung mit den Botschaften kann helfen, den Zugang zur Wahrheit zu finden. 1. Mai 2025 (Internationaler Paradiesmustag) – Dieses Jahr jährt sich zum 50. Mal der Tag, an dem uns die Elohim die visionären Empfehlungen für die Zukunft der Menschheit gaben – eine Anleitung, die den Grundstein für den Paradiesmus legte, ein revolutionäres Ökonomie- und Gesellschaftssystem, das gestaltet ist, um ein neues goldenes Zeitalter für unseren Planeten einzuleiten.

Die Elohim – eine fortgeschrittene außerirdische Zivilisation, deren hebräischer Name fälschlicherweise mit „Gott“ übersetzt wurde – sind die wissenschaftlichen Schöpfer allen Lebens auf der Erde. Ihre Existenz und ihre Lehren wurden durch eine Reihe von Botschaften offenbart, die ihrem letzten Gesandten, RAEL, im Jahr 1975 übermittelt wurden. Diese Botschaften, die in allen religiösen Schriften wiedergegeben werden, bieten uns den Entwurf für eine friedliche und im Wohlstand lebende, freie Gesellschaft.

In ihrer Übermittlung von 1975 warnten die Elohim vor den dringenden Herausforderungen, die die Menschheit bewältigen muss, um sich zu einer wahren planetarischen Zivilisation zu entwickeln. Sie skizzierten eine Zukunft, die nicht auf Knappheit, Arbeit und Währung aufbaut, sondern auf dem intelligenten Einsatz von Robotik und Automatisierung, um die Notwendigkeit von Arbeit und Geld gänzlich zu beseitigen. Dies ist das Wesen des Paradiesmus.

„Raelisten haben bereits fünf Jahrzehnte lang unermüdlich gearbeitet, um der Menschheit und ihren Führern diese Botschaft zu vermitteln“, sagt Jarel, raelistischer Guide und Sprecher des Internationalen Paradiesmus-Tages. „Die Weigerung, diese Lösungen in Betracht zu ziehen, steuert uns geradezu in Richtung ökologischen Kollaps, Ungleichheiten und soziale Unruhen – Gefahren, die unser nacktes Überleben bedrohen.“

Zu den kritischsten Leitlinien der Elohim gehören ihre wirtschaftlichen Empfehlungen. Das derzeitige globale System, das auf überholten kapitalistischen und kommunistischen Ideologien aufbaut, hat zu Militarisierung, Überbevölkerung, Umweltzerstörung und zusammenhangloser Spiritualität geführt. Die Elohim schlagen ein völlig neues Modell vor – eines, das Reichlichkeit durch Automatisierung umfasst und die Freiheit eines jeden Einzelnen sicherstellt, ohne dass wirtschaftliche Zwänge gedeihen.

Ihre Gesellschaft, wie sie in den Botschaften beschrieben wird, ist ein technologisch fortgeschrittenes Paradies, in dem Unsterblichkeit durch Wissenschaft erreicht wird und in dem Individuen, die es verdienen, liebevoll wiedererschaffen werden.

Die Aufforderung der Elohim ist klar: Ihre harmonische Gesellschaft hier auf der Erde nachzubilden, indem wir zum Paradiesmus übergehen – einem System, das soziale Gerechtigkeit, individuelle Freiheit und den vollen Einsatz von Technologie zur Beseitigung menschlichen Leids garantiert.

Paradiesmus ist weder Kapitalismus, der den Reichtum in den Händen einiger weniger konzentriert, noch Kommunismus, der oft Kreativität und persönliche Freiheit einschränkt. Es ist ein System, das auf Liebe, Weisheit und Zusammenarbeit aufbaut – entwickelt und konzipiert, um die heutigen Krisen zu überwinden und das höchste Potenzial der Menschheit freisetzt.

„Ohne Weisheit versklavt die Technologie, anstatt zu befreien. Ohne Liebe ersetzt der Wettbewerb die Zusammenarbeit“, fügt Jarel hinzu. „Es ist an der Zeit, den Weg zum Paradies zu wählen und nicht den Weg ins Verderben.“

Am 1. Mai begehen Raelisten in über 50 Ländern den Internationalen Paradiesmus-Tag mit öffentlichen Veranstaltungen, Aufklärungskampagnen, Medienarbeit und Online-Versammlungen. Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein für die Botschaften der Elohim zu wecken und die Menschheit zu inspirieren, das Modell des Paradiesmus zu übernehmen – eine Gesellschaft der Reichlichkeit, des Friedens und der wahren Freiheit.

