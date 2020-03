Wie Führungsstile des Paartanzes Führungskompetenzen um ein Vielfaches verstärken

Köln. Wer im Unternehmen erfolgreich führen will, kann wichtige Impulse dafür auf der Tanzfläche finden. Der langjährig erfolgreiche Tanzsportler, Redner und Moderator Torsten Schröder hat in seinem Ebook „Die 4 x 4 – Formel der Führung – Wie Führungsstile des Paartanzes Ihre Führungskompetenzen um ein Vielfaches verstärken“ aufgeschlüsselt, wie sich die etablierten Führungskonzepte des Tanzsports erfolgreich auf die Führungskultur in Unternehmen übertragen haben.

„Beim Tanzen entsteht die gewünschte Harmonie durch das perfekte Zusammenwirken zwischen, denen, die führen (Lead) und denjenigen, die sich führen lassen (follow)“, erläutert Schröder. Dabei haben sich vier Führungstechniken entwickelt, die sich sowohl auf dem Tanzparkett, wie auch im Betrieb anwenden lassen. „Dabei geben die ‚Leads‘ Struktur, Tempo und Timing vor, die ‚Follows‘ gehen mit, ob beim Turniertanz oder bei der Umsetzung eines Projekts“, erklärt der erfahrene Tanzlehrer.

Dies ist immer eine dynamischer Prozess, der auf die gelungene Interaktion der Beteiligten setzt: „Eine gute Führung berücksichtigt stets auch den Komfort und das Niveau der Follow. Dabei stellt sie immer sicher, dass die Follow nicht in eine „gefährliche“ Position gebracht wird.“ Dabei ist es egal, welche Lebensbereiche betroffen sind: „Starke Leads haben eine Vision und einem Plan. Ihnen geht es darum, das Beste aus ihrer Follow herauszuholen.“ Entsprechend fatal ist, wenn schwache Leads ihre Führungsrolle nicht annehmen und zu wenig auf ihre Follow eingehen.

Ausführlich und leicht nachvollziehbar erklärt Schröder die Vorzüge und Besonderheiten von Konzepten wie „Erlaubende Führung“ (Allowing Lead), „Führung durch Körperkraft“ (Physical Lead), „Formgebende Führung“ (Shaping Lead) und „Visuelle Führung“ (Visual Lead) und wie sie sich konkret in der Arbeitswelt umsetzen lassen. Konzept, die für Neueinsteiger in Führungsaufgaben ebenso interessant sind, wie für gestandene Führungskräfte. Wegen ihrer guten Übertragbarkeit in den beruflichen Alltag ist bei der Lektüre auch keine besondere Affinität zum Tanzsport erforderlich.

Das Ebook „Die 4 x 4 – Formel der Führung – Wie Führungsstile des Paartanzes Ihre Führungskompetenzen um ein Vielfaches verstärken“ kann auf den gängigen Portalen heruntergeladen werden. Darüber hinaus steht Torsten Schröder als Keynote Speaker, Moderator, Coach und für Teambuilding-Events zur Verfügung.

