Deutschsprachige KI-Tools noch Mangelware

Unter consults.de findet sich das grosse deutschsprachige Verzeichnis für KI-Tools mit aktuell über 1100 eingetragenen Tools, das Nutzern als Leitfaden in der komplexen Welt der KI-Tools dienen soll. Da täglich eine Vielzahl neuer Tools auf den Markt kommt, will die Plattform durch deutschsprachige Beschreibungen dieser Anwendungen Nutzern eine wertvolle Orientierungshilfe bieten.

Aktuell bieten nur etwa 10% der Tools eine deutschsprachige Benutzeroberfläche, obwohl viele der Services aufgrund der aktuell verfügbaren KI-Modelle auch eine Bedienung in Deutsch leisten könnten. „Wir sehen aktuell, dass die meisten Tools aus dem englischsprachigen Raum und vor allem aus den USA kommen – fast alle Anwendungen sind in Englisch als Basissprache aufgebaut“, so Oliver Seidel, Inhaber von consults.de.

Auch die Innovationen kommen aktuell zu 90% aus dem englischsprachigen Raum und sind nicht immer sofort für das deutschsprachige Publikum verfügbar. Seit einigen Tagen ist z.B der neue, langerwartete KI-Video-Generator „Sora“ von OpenAI in vielen Regionen der Welt verfügbar – Hier erhält man jedoch auf der zugehörigen Webseite sora.com die Meldung, daß Sora noch nicht in Deutschland verfügbar ist.

International angesehene und viel genutzte Tools wie FLUX von Black Forest Labs sind leider noch Mangelware – Obwohl Black Forest Labs eigentlich aus Deutschland, genauer aus Freiburg im Breisgau stammt, hat auch dieses Unternehmen seinen offiziellen Sitz in Delaware, USA.

Wir sehen aktuell die Tendenz, daß die Tools entweder komplett in Englisch aufgebaut und angeboten werden, oder – wie z.B. bei Sprachtools notwendigerweise – von vornherein Mehrsprachig aufgebaut sind und 30 – 100 verschiedene Sprachen unterstützen. Wir denken, daß im Laufe der Zeit viele Tools weitere Sprachen in der Benutzeroberfläche anbieten werden.

Aus diesem Grund haben wir aktuell in unserem Verzeichnis eine neue Rubrik „Deutschsprachige KI-Tools“ hinzugefügt, damit unsere Besucher mit nur einem Klick Tools finden können, die für den Einsatz im deutschsprachigen Raum ohne Einschränkungen genutzt werden können.

