Thüringer Waldquell setzt auf umweltfreundliche Straßenbahnwerbung und bringt so ein Stück Thüringer Wald nach Erfurt.



Schmalkalden, 10. Dezember 2024. Thüringer Waldquell geht neue Wege in der Markenkommunikation. Unter dem Motto „Unser Wald. Unser Wasser – Natur auf ganzer Linie“ bringt Thüringens stärkster Mineralbrunnen neben seinen Produkten auch die Bewohner des Thüringer Waldes umweltfreundlich in den Erfurter Stadtverkehr. Dort fährt jetzt eine Straßenbahn, die mit eindrucksvollen Waldmotiven gestaltet ist.



„Mit der Kampagne möchten wir nicht nur unsere Liebe und Nähe zur Natur zeigen, sondern auch den Thüringer Wald als Entstehungsort unseres Mineralwassers auf ungewöhnliche Weise zu den Menschen bringen“, erklärt Saskia Huneke, Marketingleiterin bei Thüringer Waldquell. „Die Wahl der Waldmotive kommt nicht von ungefähr. Wir setzen sie schon länger in unserer Kommunikation ein. Kleine, liebevolle Details zeigen die Waldbewohner wie Eichhörnchen oder Pilze, die im Ökosystem Wald am Entstehungsprozess unseres natürlichen Mineralwassers mitwirken.“



Die „grüne“ Straßenbahn beweist, dass Markenkommunikation auch umweltfreundlich gestaltet werden kann. Denn der ÖPNV hilft Treibhausgasemissionen einzusparen, indem er die Straßen entlastet und die Staugefahr verringert. „Die Präsenz auf klimafreundlichen Verkehrsmitteln passt perfekt zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, erläutert Saskia Huneke. Die 42 Meter lange, mit Ökostrom betriebene Niederflur-Straßenbahn modernster Bauart, wird zwei Jahre lang auf allen Linien im Erfurter Stadtgebiet unterwegs sein.

„Im Gegensatz zu stationären Werbemaßnahmen, wie Plakatkampagnen, transportieren wir unsere Kampagne mit der Thüringer Waldquell Straßenbahn an 365 Tagen im Jahr. Durch den mobilen Ansatz erreichen wir eine Vielzahl von Kontaktpunkten im gesamten Stadtgebiet,“ sagt Saskia Huneke.



Die besondere Gestaltung der Straßenbahn soll nicht nur die Aufmerksamkeit der Fahrgäste auf sich ziehen, sondern auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit stärken. Dabei können die Erfurter und ihre Besucher das umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen und zugleich ein Stück Thüringer Wald entdecken.



Über Thüringer Waldquell

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe, einem Familienunternehmen, welches auf eine 160jährige Geschichte zurückblicken kann. Thüringer Waldquell beschäftigt 158 Mitarbeiter inklusive 7 Azubis.