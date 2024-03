Der ganz seriöse QUICKIE

Die saubere Lösung für das Öffnen von Schlauchsuppen

Marchtrenk, März 2024. Deutschland ist ein Suppenland. Lt. dem deutschen Suppeninstitut verzeichnet keine andere Küche in Europa, auch die französische nicht, im regionalen Bereich eine solche Vielzahl an Suppen wie die deutsche Küche. Bei dem reichhaltigen Rezept-Angebot könnte man ein ganzes Jahr lang jeden Tag eine andere deutsche Suppenvariante probieren. Vielleicht ist das auch der Grund, warum in Deutschland eine Suppenverpackung angeboten wird, die im restlichen Europa eher Exotenstatus besitzt: Die Schlauchsuppe. Auch wenn viele Argumente für diese Form der Suppenverpackung sprechen, eine große Herausforderung bleibt: Die saubere, spritzfreie Öffnung des Suppenbeutels. Mit QUICKIE gibt es nun einen speziell für diese Suppenverpackung entwickelten Öffner, der dafür sorgt, dass der Inhalt der Suppe sich nicht auf die Küchenfliesen verteilt.

Insgesamt über 35 verschiedene Hersteller und Abfüller bieten in Deutschland ihre Suppenprodukte in der Schlauchbeutel-Verpackung an. Kein Wunder, wenn man die Fülle an Vorteilen von Schlauchsuppen berücksichtigt wie beispielsweise das geringe Gewicht und der platzsparende Einkauf, ein hoher Nährwertgehalt der Lebensmittel, eine lange Haltbarkeit sowie die Sichtbarkeit des Produktes. Darüber hinaus darf man auch den Umweltgedanken nicht außer Acht lassen, denn durch die dünne Ummantelung der Suppe wird viel Material gespart und die Umwelt geschont.

Allerdings gab es bisher einen großen Vorbehalt für die „Suppe im Schlauch“: Wie bekomme ich den dünnflüssigen Inhalt ohne Spritzen und Kleckern in den Kochtopf oder den Suppenteller? Mit „normalen“ Küchenutensilien wie Messer, Gabel oder Schere konnte die „unfallfreie“ Öffnung des Suppenschlauchs bisher nicht garantiert werden. Auch die oft empfohlene Nadel funktioniert primär nur bei dickflüssigen Inhalten wie beispielsweise Kartoffelbrei oder Gulasch-Sauce. Doch nun gibt es den eleganten und praktischen Suppenöffner QUICKIE – die ultimative Lösung, um die Verpackungen von Schlauchsuppen mühelos, schnell und ohne Spritzen zu öffnen. Dieses exklusive Küchenwerkzeug verfügt über eine spezielle, ergonomisch geformte Schneidefläche, die das Öffnen von Schlauchbeutelverpackungen zum Kinderspiel macht.

QUICKIE besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Die glatte Oberfläche des edlen Suppenöffners ist leicht zu reinigen und behält ihren eleganten Glanz auch über viele Jahre hinweg. Nähere Informationen über den QUICKIE für die Schlauchsuppe gibt es unter: https://www.suppenoeffner.at/ oder unter der Kunden-Hotline 0043- 660 5267388.

