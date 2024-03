Die international tätige ORBIS-Gruppe bündelt ihre umfassende Expertise und ihr Technologie-Know-how in Sachen Geschäftswertoptimierung durch spezialisierte Prozessanalyse und -optimierung ab sofort unter der Dachmarke ORBIS Value Plus GmbH (ORBIS Value+). Die neue Tochtergesellschaft ist ein strategisch wichtiger Baustein, mit dem die ORBIS SE ihr Portfolio erweitert, um sämtliche Leistungen aus einer Hand zu erbringen: von der strategischen Prozessberatung, -analyse und -optimierung über die Implementierung von IT-Lösungen samt Application Management Support bis zur digitalen Prozess- und Geschäftstransformation mit Process Mining.

Für die Kunden bedeutet das echten Mehrwert, unabhängig davon, ob sie Businesssoftware von SAP, Microsoft oder weiterer Hersteller einsetzen. Das Team von ORBIS Value+ bringt umfassendes Know-how und Beratungskompetenz aus seiner Vergangenheit in der Industrie mit und begleitet Kunden mit geballter Expertise aus zahlreichen Erfolgsprojekten bei der datengestützten Analyse, Automatisierung und kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse auf dem Weg zur digitalen Transformation des Business. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um strategische Ziele wie die Steigerung von Umsatz und Profitabilität oder die Expansion in neue Märkte zu erreichen und den Geschäftswert nachhaltig zu steigern. Die Business- und IT-Experten von ORBIS Value+ unterstützen aber auch mit einem effizienten Changemanagement, das unverzichtbar ist, da die Prozessoptimierung und die Businesstransformation zu tiefgreifenden Veränderungen in Abläufen und Organisation führen.

Das alles sind wesentliche Erfolgsfaktoren, genau wie das ganzheitliche agile und flexibel anpassbare Vorgehen von ORBIS Value+. Ausgangspunkt dafür bilden Workshops, in denen gemeinsam mit dem Management/der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden das Potenzial einer Wertsteigerung durch Prozessoptimierung identifiziert und Use Cases priorisiert werden. Es folgt die datenbasierte Prozessanalyse mit bewährten Process-Mining und -Optimierungs-Tools wie Celonis, SAP Signavio, mpmX oder Microsoft Power Automate. Erst sie ermöglichen den objektiven „Röntgenblick“ auf die vorhandenen Geschäftsprozesse, der nötig ist, um einen zuverlässigen Fahrplan zu einer (KI-gestützten) Optimierung und Automatisierung zu erstellen und umzusetzen.

Dazu werden in einem ersten Schritt Standardprozesse wie Procure-to-Pay oder Order-to-Cash automatisiert und optimiert, die erfahrungsgemäß „Quick Wins“ versprechen und damit für eine hohe Akzeptanz in der Belegschaft sorgen. Ein Technologiekonzern zum Beispiel konnte mithilfe des Teams von ORBIS Value+ beim Invoice-to-Cash-Prozess die Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, DSO) im Schnitt um 22 Tage verkürzen und dadurch das Nettoumlaufvermögen (Working Capital) um mehr als 28 Millionen Euro anheben. Bei der Systemtransformation wie dem Umstieg auf SAP S/4HANA bietet die Automatisierung von Testprozessen großen Nutzen, da damit verbundene Routineaufgaben deutlich schneller und sicherer erledigt werden. Die ORBIS-Tochter übernimmt darüber hinaus auch die Schulung ausgewählter Fachanwender, damit sie Prozessoptimierungen von der Modellierung bis zur Ausführung später selbstständig durchführen können, ganz im Sinne des „Citizen-Developer-Konzepts“.

„Durch die Mitgründung der ORBIS Value+ unterstützen wir als ORBIS-Gruppe unsere Kunden zielgerichtet bei der kontinuierlichen Automatisierung und Optimierung geschäftskritischer Prozesse in ihrer bestehenden Systemlandschaft und ermöglichen, sofern erforderlich, auch eine reibungslose Systemtransformation. ORBIS Value+ erweitert unser Leistungsportfolio um eine strategische Komponente mit dem Fokus darauf, den Umsatz, die Profitabilität und den Geschäftswert unserer Kunden dauerhaft zu erhöhen“, sagt Frank Schmelzer, Vorstand Geschäftsbereich SAP bei der ORBIS SE. Mario Pellegrino und Verena Schwobe, Mitgründer und Geschäftsführer der ORBIS Value Plus GmbH, ergänzen: „Durch den Zusammenschluss mit der ORBIS und ihrem Prozess-Know-how können wir unser Beratungsangebot zielgerichtet platzieren und erhöhen unsere Sichtbarkeit am Markt signifikant.“

Über ORBIS

ORBIS begleitet mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: von der gemeinsamen Ausarbeitung des kundenindividuellen Big Pictures bis hin zur praktischen Umsetzung im Projekt. Die Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Das tiefe Prozess-Know-how und die Innovationskraft unserer 900 Mitarbeiter verbunden mit der Expertise aus über 35 Jahren erfolgreicher, internationaler Projektarbeit in unterschiedlichen Branchen machen uns dabei zum kompetenten Partner. Mit unserer Tochtergesellschaft ORBIS Value+ sind wir auch Ihr Partner für wertorientierte Prozesstransformation, was datengetriebene Prozessverbesserungen mit kontinuierlichem Process Analytics und Automation bedeutet. Wir setzen auf die Lösungen und Technologien unserer Partner SAP und Microsoft, deren Portfolios durch ORBIS-Lösungen abgerundet werden. Dabei liegt unser Fokus auf SAP S/4HANA, Customer Engagement und der Realisierung des Smart Enterprise. Mithilfe smarter Cloud-Anwendungen, AI und IIoT fördern wir die Innovationskraft unserer Kunden bei der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Unsere Expertise resultiert aus über 2500 Kundenprojekten bei mehr als 800 Unternehmen in den Branchen Automobilzulieferindustrie, Bauzulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüterindustrie und Handel. Langjährige Kunden sind unter anderem der ZF-Konzern, Hörmann, Hager Group, Rittal, Andreas Stihl, BEUMER Group, NETZSCH Group, Paul Hartmann, SICK, DMG Mori, ThyssenKrupp, PERI, Sonepar, WAREMA, Witzenmann, Bystronic, Ferrum, Halter, V-ZUG, Blaser Swisslube, Hawa, Alfred Müller, Yanmar Marine International, CoreDux, Royal Avebe, Ottakringer und LiSEC.

