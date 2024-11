Medien und ihre Rolle in der Schaffung eines positiven Narrativs für Jerusalem

Die Rolle der Medien beim Erzählen der Geschichten Jerusalems ist von entscheidender Bedeutung, um ein positives Narrativ zu schaffen. Raels Arbeit zielt darauf ab, die Stimme der Gewaltlosigkeit und Verständigung zu verstärken. Es ist wichtig, wie wir Geschichten erzählen und welche Botschaften wir kommunizieren.Die Internationale Rael-Bewegung lädt die Öffentlichkeit ein, die historischen und religiösen Wurzeln des andauernden Konflikts in Jerusalem in der neuesten Folge von „Rael: 50 Jahre spirituelle Revolution“ mit dem Titel „Jerusalem“ zu entdecken.

Während sich die Spannungen zwischen Israel und seinen Nachbarn verschärfen, bleibt Jerusalem Mittelpunkt des globalen Schicksals. Rael, spirituelles Oberhaupt und Gründer der Rael-Bewegung, bietet eine treffende Analyse der Rolle Israels und seines Friedenspotenzials. Er wies nachdrücklich auf das Paradox hin: Der Name Jerusalems „Stadt des Friedens“ vor dem Hintergrund ständiger Gewalt. Er sagt: „Es ist komisch zu sehen, wie der Name Jerusalem, „Stadt des Friedens“, im Widerspruch zu einer von so viel Gewalt geprägten Realität steht.“

Rael schlägt eine Perspektive vor, ein Projekt für Jerusalem, das darin besteht, ein Botschaftsgebäude zu bauen, in der Nähe von Jerusalem, aber ausdrücklich nicht auf israelischem Territorium, um die in der Genesis erwähnten Elohim willkommen zu heißen, diese außerirdischen Wesen, die unsere Vorfahren für Götter hielten. Er kritisiert, wie sehr die israelischen Behörden das jüdische Gebot „Du sollst nicht töten“ missachten, und betont, dass es für Israel unbedingt erforderlich ist, seine historischen Lehren über die Heiligkeit des Lebens zu beherzigen. Das „halsstarrige“ Volk verrät die wichtigste Lehre des Judentums, der schönsten Religion der Geschichte, nämlich „Du sollst nicht töten“.

Indem er seine Botschaft mit breiter gefassten Themen der Gewaltfreiheit verbindet, bezieht er sich auf die biblische Geschichte von Abraham und Isaak und zieht eine Parallele zur anhaltenden Missachtung des Lebens sowohl in vergangenen als auch in aktuellen Zusammenhängen: „Die Behauptung, das auserwählte Volk oder das Instrument des göttlichen Willens zu sein, gibt niemandem das Recht, Verbrechen zu begehen.“

Abschließend betont Rael die Dringlichkeit, sich allen Aufrufen zur Gewalt zu verweigern: „Mein Auftrag ist es, die Menschheit zu retten. Die Elohim geben uns durch ihre Lehren das Gegenmittel gegen diesen mörderischen Irrsinn. Wenn eine höhere Autorität, wer auch immer sie sein mag, uns auffordert zu töten, so dürfen wir niemals gehorchen. Die Ermordung eines einzigen Menschen muss als Verbrechen gegen die Menschheit betrachtet werden“.

Er weist auf die Notwendigkeit hin, dass Israel die wunderbaren Werte seiner religiösen Tradition wiederentdeckt und weist auf die Bedeutung eines jeden einzelnen Menschenlebens hin. Er ruft dazu auf, zu den Prinzipien zurückzukehren, die es Israel ermöglichen könnten, zu überleben und wirklich zu einem Leuchtfeuer des Friedens für die Menschheit zu werden.

Diese Folge sowie die gesamte Serie sind auf dem YouTube-Kanal der Rael-Bewegung verfügbar und bieten dem internationalen Publikum Einblicke in diese entscheidenden Themen.

