Datenkommunikation für deutsche Haushalte erlebbar machen

Die Agentur Fiber Champs GmbH nimmt ihren Betrieb ab dem 14.10.2022 in Düsseldorf im vierzehnten Stock des renommierten Dreischeibenhauses auf. Das Unternehmen ist hierbei auf den Direktvertrieb von Glasfaseranschlüssen und Photovoltaikanlagen spezialisiert. Geschäftsführer und Gründer Igor Tews legt den Fokus seines Unternehmens dabei besonders darauf, „durch ein hohes Beratungsniveau potentielle Kunden professionell dabei zu unterstützen das Beste aus der Datenkommunikation herauszuholen und Unsicherheiten aus dem Weg zu schaffen, sodass jeder Kunde die Vorteile der unbegrenzten Internetgeschwindigkeit in den eigenen vier Wänden erleben kann.“ Im Hinblick auf den Photovoltaikvertrieb fokussiert sich die Agentur außerdem auf die Generierung von hochwertigen Leads mittels Funnel, welche durch den Innendienst qualifiziert und dem Außendienst im Anschluss in Form von warmen Leads zur Verfügung gestellt werden. Die Fiber Champs GmbH beschäftigt zum aktuellen Zeitpunkt 9 Mitarbeiter im Innendienst, sowie 60 Vertriebspartner und 2 Partneragenturen im Außendienst. Gründer und Geschäftsführer Igor Tews ist dabei seit acht Jahren im D2D-Bereich tätig und hat bereits einigen Unternehmen bei der Gründung mit seiner Expertise zur Seite gestanden, bevor er sich schließlich dazu entschlossen hat mit der Fiber Champs GmbH den nächsten großen Schritt zu wagen.

Weitere Informationen zur Agentur finden Sie unter folgendem Link: https://www.fiber-champs.de/

Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist Igor Tews, der mit seiner umfassenden Berufserfahrung im D2D-Bereich seit nunmehr acht Jahren bereits vielen namhaften Unternehmen beim Aufbau des Direktvertriebs mit seiner Expertise substanziell zur Seite stand. Die Idee sich selbstständig zu machen entstand durch den Wunsch sich von den Vorgaben bereits bestehender Unternehmensstrukturen loszulösen und etwas ganz Eigenes hochzuziehen.

Firmenkontakt

Fiber Champs GmbH

Igor Tews

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

+49 (0) 211 88 250 -374

igor@fiber-champs.de

http://www.fiber-champs.de

Pressekontakt

Fiber Champs GmbH

Lars Macario

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

+49 (0) 211 88 250 -374

lars@fiber-champs.de

http://www.fiber-champs.de

