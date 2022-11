REDLION und das völlig neue Musik Genre „Nasheed“

Neuerscheinung: Melodischer, völlig neuer Musikstil „Nasheed“ mit tiefgründigen Botschaften

REDLION, bürgerlich Ismael Sherzad, ist ein Ausnahmekünstler. Denn der Hamburger Sänger mit afghanischen Wurzeln, dessen Lieder alleinig mit seiner melodischen und weichen Stimme auskommen, bringt das Genre „Nasheed“ nach Deutschland. Mit Bravour meistert der sympathische junge Mann das bei uns noch völlig unbekannte Genre in all seinen Facetten. Geprägt von tiefsinnigen, erzählerischen Lyrics und großen Themen wie der Suche nach dem Sinn des Lebens, Schuld und Vergeltung sensibilisiert und mahnt REDLION in seinen Liedern zugleich: Wir haben nur ein Leben – schätzen und nutzen wir es für das Gute. Das besondere Anliegen des Genres ist dabei auch, als Gegenbewegung zur etablierten, tausendfach gehörten Massenmusik zu fungieren, die ihrer Zuhörerschaft unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit schädliches und menschenverachtendes Verhalten vorlebt. REDLION möchte mit dem Nasheed in seinem ganz eigenen Stil zeigen, dass musikalische Botschaften auch im Einklang mit der Natur des Menschen stehen und seine wahre Identität fördern können. Regelmäßige Elemente seiner Musik sind dabei der Glaube an den Allmächtigen Schöpfer, die innere Kraft, die Fähigkeit der Selbstreflektion und die Stärkung der Disziplin des Menschen.

„Sanduhr“

REDLION’s Musik findet großen Zuspruch: mit seinen bisher veröffentlichten Liedern konnte der Hamburger bereits mehrere Millionen Klicks auf YouTube generieren, und auch seine Instagram-Community wächst stetig. Die Erfolgsgeschichte schreibt der Künstler nun mit seinem neuesten, jüngst erschienenen Song „Sanduhr“ fort. Zutiefst berührend und nachdenklich machend singt REDLION in diesem mit Zeilen wie „Die Zeit vor dem Tod ist ein Test voller Schmerz, übe dich in Geduld“ und „Bruderherz, ich will dich sehen an den Gates of Paradise“ über die harte Zeit im Leben sowie die Versuchung, das Einfache, statt das Richtige zu tun. Kurzum ein starker, zutiefst nahegehender Soundtrack mit Nachhall, der nicht wenige Hörer mit vielen Fragen und zugleich großer Dankbarkeit zurücklässt.

Mehr als Musik

REDLION ist jedoch nicht nur als Sänger erfolgreich. Der musikalisch begabte Hamburger ist regelmäßig in den Videos und Streams zahlreicher YouTuber zu Gast, wo er Fragen von Zuschauern beantwortet und die großen Themen des Lebens, die immer wieder in seinen Lyrics aufgegriffen werden, zur Diskussion stellt.

