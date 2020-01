Das perfekte Duo am Spültisch

GROHE Spülen-Sets für jedes Anwendungsfeld

GROHE Spülen erfüllen alle Erwartungen an Qualität, Design und Funktion und erleichtern so den Küchenalltag. Das Beste: Mit den von GROHE zusammengestellten Komplettpaketen, bestehend aus Einbauspüle mit Abtropffläche und Spültischarmatur, ist der Kauf Ihrer Spüle sogar noch einfacher. Mühelose Eleganz und ein perfektes Zusammenspiel sind damit garantiert. Hier lernen Sie die vier Sets kennen.

GROHE K200 Spüle-Armatur-Set: Das GROHE K200 Einbauspülen-Set passt in jede Küche. Die aus Edelstahl hergestellte Küchenspüle strahlt dank ihrer GROHE StarLight Oberfläche über viele Jahre hinweg und sieht auch nach Jahren des Gebrauchs noch wie am ersten Ta aus. Als perfekte Ergänzung des Spültischs umfasst das Set zudem die GROHE Minta Küchenarmatur. Diese Armatur verfügt über einen hohen, gebogenen Auslauf, der um 360° schwenkbar ist. Für maximale Flexibilität sorgt die herausziehbare Spülbrause. Die zuverlässige GROHE SilkMove Keramikkartusche gewährleistet außerdem, dass die Armatur auch nach Jahren noch perfekt funktioniert.

GROHE K300 Spüle-Armatur-Set: Das GROHE K300 Einbauspülen-Set ist bestens gegen den Küchenalltag gewappnet, denn es zeichnet sich durch ein Plus an Robustheit aus. Die Oberfläche der Küchenspüle ist nämlich gebürstet. Dies verringert die Porosität und macht sie zusätzlich pflegeleichter. Optimal ergänzt wird die Küchenspüle mit der GROHE Eurosmart Spültischarmatur. Ihr hoher Auslauf eignet sich ideal für großes Geschirr und der um 140° schwenkbare Auslauf bietet maximalen Freiraum. Im Inneren verlaufen mit GROHE Zero getrennte Wasserleitungen, damit Ihr Leitungswasser stets zu 100 % nickel- und bleifrei ist.

GROHE K400 Spüle-Armatur-Set: Das GROHE K400 Einbauspülen-Set eignet sich ideal für offene Küchenbereiche. Für eine leisere Umgebung nämlich dämpft die GROHE Whisper Isolierung auf der Unterseite des Spültischs sämtliche Geräusche. So können Sie Wasser einlassen und Geschirr spülen, ohne befruchten zu müssen, dass Sie damit jemanden stören. Die mitgelieferte GROHE Concetto Küchenarmatur überzeugt mindestens auf gleichem Niveau. Sie verfügt über einen hohen, um 360° schwenkbaren Auslauf und einer herausziehbaren Spülbrause, mit der Sie in jede Ecke des Spülbeckens gelangen und auch große Gefäße problemlos mit Wasser befüllen können.

GROHE K500 Spüle-Armatur-Set: Das GROHE K500 Einbauspülen-Set punktet mit jeder Menge Komfort. So bietet die Spüle mit einer Tiefe 195 mm selbst für sperrige Gegenstände wie Pfannen oder Töpfe ausreichend Raum. Und damit Sie anschließend nicht in das dreckige Wasser greifen müssen, ist die GROHE Spüle mit einem automatischem Schmutzwasserablauf mit Exzenterbedienung ausgestattet. Mit der GROHE Minta Küchenarmatur haben Sie schließlich das perfekte Duo in der Küche. Diese besitzt einen extra hohen L-Auslauf, der sich um 360° schwenken lässt. Die herausziehbare Brause sorgt außerdem dafür, dass alles kinderleicht gereinigt und befüllt wird.

Bildquelle: @GROHE