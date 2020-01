ERSTFLUG: LOT POLISH AIRLINES LANDET IN BEIJING-DAXING

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines hat das Flugangebot nach China deutlich vergrößert. Statt bisher dreimal pro Woche fliegt die Airline nun täglich in die Hauptstad Peking und bedient dabei auch den neuen Flughafen Beijing-Daxing (PKX) mit attraktiven Anschlussverbindungen ab Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der erste Flug von LOT Polish Airlines nach Peking-Daxing erfolgte am 15. Januar 2020. Die Fluggesellschaft bedient die neue Strecke ab sofort viermal pro Woche (montags, mittwochs, freitags und samstags). Der Flug LO-089 verlässt Warschau um 22:40 Uhr und erreicht Peking-Daxing um 14:20 Uhr Ortszeit am nächsten Tag. Zurück geht mit LO-090 um 16:00 Uhr mit Ankunft in Warschau um 18:45 Uhr Ortszeit.

Neben den neuen Flügen fliegt LOT Polish Airlines nach wie vor dreimal pro Woche ab Warschau zum zweiten Pekinger Flughafen Capital Airport (PEK). Flugtage sind Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Abflug von LO-091 in Warschau ist um 14:55 Uhr, die Landung in Peking erfolgt am nächsten Morgen um 6:35 Uhr lokaler Zeit. Auf dem Rückweg startet LO-092 um 8:45 Uhr und landet um 11:30 Uhr vormittags in Warschau.

Auf beiden Strecken setzt LOT Polish Airlines wie auf jedem Langstreckenflug moderne Boeing 787 Dreamliner in der bekannten Drei-Klassen-Konfiguration mit LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class ein.

„Das Reich der Mitte gehört bereits seit 2012 zu unserem Streckennetz. Daher freuen wir uns sehr, unser Flugangebot nach China jetzt mehr als zu verdoppeln“, sagte Amit Ray, Regional Director DACH Markets & India von LOT Polish Airlines.

Ab den deutschsprachigen Ländern bestehen gute Anschlussverbindungen für die neuen Flüge nach Beijing-Daxing. Beispielsweise beläuft sich die Gesamtreisedauer ab Düsseldorf, Hannover und Stuttgart zwischen 11:25 und 11:35 Stunden mit jeweils nur kurzem Aufenthalt in Warschau. Fluggäste ab Zürich und Genf erreichen PKX nach 11:25 beziehungsweise 11:40 Stunden. Ab Wien dauert die Reise 11:45 Stunden.

Reisebeispiele:

Berlin-Tegel – Beijing-Daxing

Abflug in Berlin-Tegel um 19:30 Uhr, Ankunft in Beijing-Daxing um 14:20 Uhr (Ortszeit, am nächsten Tag)

11:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Beijing-Daxing – Berlin-Tegel

Abflug in Beijing-Daxing um 16:00 Uhr, Ankunft in Berlin-Tegel um 22:00 Uhr (Ortszeit)

13:00 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:45 Stunden Aufenthalt in Warschau

Wien – Beijing-Daxing

Abflug in Wien um 19:35 Uhr, Ankunft in Beijing-Daxing um 14:20 Uhr (Ortszeit, am nächsten Tag)

11:45 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:45 Stunden Aufenthalt in Warschau

Beijing-Daxing – Wien

Abflug in Beijing-Daxing um 16:00 Uhr, Ankunft in Wien um 21:50 Uhr (Ortszeit)

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft mit umfassendem Streckennetz in Europa, Zentralasien, dem Mittelmeerraum sowie zahlreichen Langstreckenzielen. 2018 beförderte sie 8,8 Millionen Passagiere, viele über das Drehkreuz Warschau. Insgesamt umfasst das Angebot von LOT Polish Airlines aktuell 111 Strecken. Als einzige Airline ihrer Heimatregion fliegt sie nonstop in die USA, nach Kanada, Kasachstan, China, Japan, Südkorea, Singapur, Indien und Sri Lanka und untermauert damit ihre starke Position in Ost- und Mitteleuropa. LOT Polish Airlines verfügt europaweit über eine der jüngsten Flotten und ist die einzige Fluggesellschaft, die auf ihren Langstreckenflügen ausschließlich den Boeing 787 Dreamliner einsetzt, eines der modernsten und geräumigsten Fluggeräte der Welt. Mit 90 Jahren Flugerfahrung ist LOT Polish Airlines eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt und die international bekannteste Marke Polens. Das hohe Renommee der Airline unterstreichen zahlreiche Auszeichnungen von Branchenverbänden und Medien sowie die Beliebtheit bei den Fluggästen.

