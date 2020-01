immobuy.com und immoinvestor.com werden den Immosektor revolutionieren

Der Kärntner IT-Spezialist Roland Ortner macht den Immoverkauf schon bald kinderleicht!

Mit immobuy.com und immoinvestor.com gehen schon bald zwei völlig neuartige Immoplattformen an den Start, welche die Immowelt mit Sicherheit revolutionieren werden. Alle Menschen, die bisher Probleme damit hatten Häuser, Wohnungen, Grundstücke oder gar Zinshäuser unkompliziert zu verkaufen oder in bestehende Immoprojekte zu investieren, werden zukünftig von Mastermind Franz Langer und seinem Kärntner IT-Spezialistenteam rund um Roland Ortner tatkräftig entlastet werden. So wird schon bald ein erfolgreicher Immoverkauf ohne jeglichen Stress für den Verkäufer möglich. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass alles online, diskret und vollkommen sicher möglich sein wird. Datenschutz und Kundenzufriedenheit sind dem Kärntner IT-Sicherheitsexperten Roland Ortner dabei ganz besonders wichtig. Seit mehr als fünfzehn Jahren beschäftigten sich der Initiator Franz Langer und sein Partner bereits mit der bestmöglichen Aufbereitung und sicheren Darstellung von datengetriebenen Informationssystemen. Vor diesem Hintergrund war es nur logisch, dass die beiden IT-Profis immobuy.com und immoinvestor.com lancierten.

IT-Knowhow mit Herz & Hirn | Computercompetence in Kärnten, Klagenfurt und Villach steht für IT-Beratung & EDV-Services nach Maß. Egal, ob Responsive Webdesign, Programmierung, Online Shop Erstellung, Webentwicklung für E-Commere Projekte, Google Ads, Onine Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Server-Hosting, Social Media Marketing oder Online-Text-Erstellung – bei Computercompetence werden Sie mit Sicherheit fündig.

