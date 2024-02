Das nächste Level für Reaktives Obsoleszenzmanagement

Obsoleszenzen, Änderungen und Abkündigungen im Griff mit der AMSYS Life Cycle Management Client Software

Spannende Neuigkeiten für Teams, die sich durch die Feinheiten von Produktlebenszyklen navigieren! Unser Obsoleszenzmanagement (OM) Modul steht bereit, das Spiel neu zu definieren und eine verbesserte Fallzusammenarbeit sowie nahtlose Handhabung von Produktänderungsmitteilungen (PCN) zu gewährleisten. Dabei versprechen wir volle Transparenz und größere Teamzufriedenheit durch automatisierte Workflows.

Volle Transparenz, größere Teamzufriedenheit:

Mit dem Obsoleszenzmanagement Modul wird Transparenz unverzichtbar. Verabschieden Sie sich von Zeiten der Unsicherheit und Verwirrung. Echtzeit-Updates und automatisierte Workflows geben Ihrem Team die Klarheit, die für fundierte Entscheidungen erforderlich ist und fördern ein Gefühl der Zufriedenheit auf jeder Ebene Ihrer Organisation.

Automatisierte Workflows für mühelosen Betrieb:

– Effizienz entfesselt: Das Modul führt automatisierte Workflows ein, die das Obsoleszenzmanagement und die PCN-Behandlung optimieren. Begrüßen Sie Effizienz und verabschieden Sie sich von manuellen, zeitaufwändigen Prozessen.

– Proaktive Problemlösung: Identifizieren und lösen Sie potenzielle Herausforderungen, bevor diese Ihren Betrieb beeinträchtigen. Die automatisierten Workflows sorgen dafür, dass Ihr Team immer einen Schritt voraus ist, Risiken mindert und nicht nur einen reaktiven Ansatz verfolgt.

Schlüsselfunktionen für Ihren Erfolg:

– Vereinte Zusammenarbeit: Eine zentrale Plattform, die jeden Stakeholder und alle relevanten Informationen zusammenbringt. Zusammenarbeit war noch nie so nahtlos.

– Datengetriebene Einblicke: Nutzen Sie die Kraft von Analysen für datengesteuerte Entscheidungen. Treffen Sie informierte Entscheidungen, gestützt auf Echtzeitdaten.

– Globaler Zugang: Greifen Sie von überall und jederzeit auf das Modul zu. Passen Sie sich den Anforderungen einer dynamischen Geschäftsumgebung mit der Flexibilität an, die Sie benötigen.

– Die beste Lösungen für technische Herausforderungen: Wir beschränken uns nicht nur auf Automatisierung. Verlassen Sie sich auf uns für die besten Lösungen, um komplexe technische Herausforderungen im Obsoleszenzmanagement zu meistern. Ihr Erfolg hat für uns oberste Priorität!

Bereit, Obsoleszenz-Herausforderungen zu überwinden? Treten Sie mit uns in Kontakt, um das Obsoleszenzmanagement (OM) Modul im AMSYS LCM Client zu erkunden. Lassen Sie uns revolutionieren, wie Sie die Lebenszyklen von elektronischen Bauteilen navigieren, um Transparenz, Zufriedenheit und Spitzenleistung an jeder Ecke zu gewährleisten.

Registrieren Sie sich unter https://lcm-client.com für Ihre kostenlose Testversion des AMSYS Life Cycle Management (LCM) Clients und dem darin integrierten Obsoleszenzmanagement (OM) Modul.

Die AMSYS GmbH ( https://www.am-sys.com) mit Sitz in Wedel bei Hamburg entwickelt, implementiert und digitalisiert seit 2014 anwendbare Lösungen, Prozesse und Applikationen für perfektes Obsoleszenz-, Abkündigungs-, Konfigurations-, Änderungs-, Risiko- und Life Cycle Management. Highlight ist der Life Cycle Management (LCM) Client, ein individualisierbares Tool, smartPCN, VDMA 24903 und IEC 62402-konform ( https://lcm-client.com).

AMSYS ist offizieller Businesspartner der COGD (Component Obsolescence Group Deutschland e.V.), „Endorsed Trainer“ des IIOM (International Institute of Obsolescence Management), Deutscher Sprecher für Normenüberarbeitung in Zuverlässigkeitsthemen der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission), leitet Arbeitsgruppen beim VDI (Verein Deutscher Ingenieure), Mitverfasser von Einheitsblättern des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), Partner des Institutes of Process Excellence, Co-Autor des Fachbuchs „Strategies to the Prediction, Mitigation and Management of Product Obsolescence“ und zudem Entwickler & Hoster vom größten Austauschportal von Verkehrsbetrieben in Europa ( https://www.obsolescence-management.net).

