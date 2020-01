Das ELA Quality Resort Belek wurde als bestes Familienhotel ausgezeichnet

Hannover/Belek, 28. Januar 2020 | (kms) – Das ELA Quality Resort Belek konnte bei den kürzlichen Quality Management Awards erneut glänzen und erhielt die Auszeichnungen als „Bestgeführtes Familienhotel in der Türkei“ sowie „Bestes Familienhotel“ in der Regionen Kundu und Belek. Bereits bei den vorigen QM-Awards wurde das ELA Quality Resort zum „Bestgeführtesten Kinder-Event-Hotel der Türkei“ gewählt.

Zwei Awards für das ELA Quality Resort Belek

Jedes Jahr werden im Rahmen der Quality Management Awards die besten touristischen Institutionen der Türkei ausgezeichnet. Die QM-Awards, welche vom GM Tourism & Management Magazine veranstaltet werden, sind die angesehenste Preisverleihung der Tourismusbranche in der Türkei. Ein Ziel der Awards ist, die Wichtigkeit von guten Managementqualitäten in der Tourismusindustrie zu betonen. Die nominierten Hotels werden in 11 Rubriken und 57 Kategorien bewertet. Ufuk Gezgin, General Manager des ELA Quality Resort Belek nahm bei der Preisverleihungszeremonie in Antalya die beiden Awards „Bestgeführtes Familienhotel der Türkei“ und „Bestes Familienhotel“ in Kundu sowie Belek entgegen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Jury der Quality Management Awards erneut von unserem Hotel überzeugt ist“, sagt Ufuk Gezgin. „Nach den Auszeichnungen in den vergangenen Jahren ist es eine Ehre für uns, dass wir bei den aktuellen QM-Awards gleich mit zwei angesehenen Awards geehrt werden. Es zeigt uns auch, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind und sich unsere Strategie, die Zufriedenheit unserer Gäste – egal ob Groß oder Klein – als höchstes Gut zu sehen, auszahlt.“

Das ELA Quality Resort Belek ist seit 12 Jahren das beliebteste kinderfreundliche Familienhotel in der Mittelmeerregion und bietet ein Urlaubserlebnis, bei dem an jedes kleine Detail gedacht wird. Das Ziel: Unvergessliche Momente für die Gäste schaffen. Mit seinem traumhaften Sandstrand, den besonderem Kinderkonzept unter der Marke Everland Q, dem Ab-I-Zen Spa, besonderen Angeboten für Hochzeitsreisen und der Vielzahl an Restaurants mit Geschmäckern aus der ganzen Welt werden alle Wünsche der Hotelgäste erfüllt. Bis Ende Januar lockt das ELA Quality Resort Belek zudem mit attraktiven Frühbucherangeboten.

In Q-City lernen Kinder das Leben spielend kennen

Die Q-City, für die das Ela Quality Resort Belek bei den vorigen QM-Awards mit dem Preis „Bestgeführtes Kinder-Event-Hotel der Türkei“ ausgezeichnet wurde, wird nach dem „Edutainment“-Konzept geführt, bei dem Unterhaltung mit Bildung vereint wird. Zur Q-City gehört eine Feuerwache, ein Krankenhaus, eine Zahnarztpraxis, ein Modehaus, eine Bank, eine Eisfabrik und ein Space Center. Die Kinder lernen beim Spielen und können die Q-City-Dollars, das sie verdient haben, am Ende des Tages für z.B. Snacks ausgeben.

Perfekter Urlaub für die ganze Familie

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene erleben im ELA Quality Resort Belek einen glücklichen Urlaub. Das Hotel bietet seinen Gästen eine Welt, die sich dem „guten Leben“ gewidmet hat. Ziel ist es, sich rundum wohlzufühlen, gesünder und ausgeglichener zu sein sowie Körper und Geist in Einklang zu bringen. Services wie das Fitnessstudio, Spa-Behandlungen wie Massagen, Hautpflege, Hamam und spezielle Ernährungskonzepte sind alle darauf ausgerichtet.

In der Ab-I-Zen Spa & Rituals Lounge ist die hohe Servicequalität ein besonderes Anliegen für das Resort. So gibt es über 150 verschiedene Pflege- und Spa-Behandlungen, die alle mit biologischen und natürlichen Kosmetikprodukten durchgeführt werden.

Nachhaltiges Urlaubsparadies

Das Ela Quality Resort Belek ist umweltbewusst und erneuert sich kontinuierlich durch die Erlebnisse und Wünsche seiner Gäste. Nachhaltigkeit hat im täglichen Hotelbetrieb einen hohen Stellenwert und integriert sich in alle Abläufe und Einrichtungen wie z.B. den 270 Meter Sandstrand, der 1.100m2 Pier, der 6.630m2 Poollandschaft und der 110.000 m2 große Parkanlage.

Kulinarische Weltreise

Das Ela Quality Resort Belek bietet kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt und verwöhnt seine Gäste durch die Fusion der internationalen mit der osmanischen Küche mit einem ganz besonderem Geschmackserlebnis. So können sich Resortgäste auf unter anderem italienische, französische, mexikanische und japanische Küche oder Fischgerichte freuen.

Im Herzen des Golftourismus

Inmitten der 15 Golfplätze Beleks befindet sich das ELA Quality Resort. Belek ist international als angesehenes Reiseziel des internationalen Golftourismus bekannt. Das ELA Quality Resort wird von Golfern präferiert als Unterkunft gewählt und ist darüber hinaus auch ein beliebtes Ziel von Fußballmannschaften im Winter für Trainingseinheiten.

Reiseziel für Frischvermählte

Das ELA Quality Resort Belek denkt liebevoll an alle Details für unvergessliche Flitterwoche und begleitet die schönsten Momente nach der Hochzeit. Die luxuriösen Honeymoon Suiten des Resorts bieten einen spektakulären Blick auf das azurblaue Mittelmeer. Die Flitterwochen starten jedoch bereits am Flughafen Antalya, wo die Frischvermählten mit einem VIP-Transfer zum Hotel gefahren werden. Dort erwartet das Paar ein entsprechendes Welcome-Treatment mit Sekt und Blumen. Während der Flitterwochen können sich die Paare auf speziell für sie dekorierte Zimmer und luxuriöse Überraschungen wie private Abendessen oder Spa-Behandlungen freuen.

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

