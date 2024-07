Das aktuelle Betriebsrentenstärkungsgesetz II – Der Entwurf ist endlich da!

Ein dreistündiges LIVE-Online-Seminar mit Dr. Henriette Meissner

Der Entwurf des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetzes II ist nun noch vor der Sommerpause vorgelegt worden. Die Verbände – und damit auch die aba – sind zur Stellungnahme aufgefordert, ehe der Entwurf seinen parlamentarischen Weg nimmt.

Am 15. Juli 2024 können Sie ganz aktuell in unserem LIVE Online-Seminar die Grundzüge der Reform und auch die weitergehenden Auswirkungen mit Frau Dr. Henriette Meissner analysieren und diskutieren.

Aus dem Inhalt:

Verbesserung der Sozialpartnermodelle

Opting-Out-Systeme zur automatischen Entgelt­umwandlung auf Betriebsebene

Optimierungen bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Betriebsrente

Höhere Abfindungsgrenzen

Verbesserung der Niedrigverdienerförderung

Wiederinkraftsetzen von Lebenversicherungen nach entgeltlosen Zeiten

Veränderungen bei Pensionskassen

Erweiterung der Optionen bei Pensionsfonds

Wertguthaben

Weitere Digitalisierung

Evtl. aktuelle Rechtsprechnung

Weitere Seminarinformationen erhalten Sie online unter: https://sdl-akademie.de/das-betriebsrentenstaerkungsgesetz-brsg-referentenentwurf/

