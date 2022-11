Dark Romance Roman von Vanessa Silver

Undercover als Fetisch-Escort begibt sich die Studentin Anja Faber auf eine aufregende Mission um ihre Schwester zu finden

Der neue Dark Romance Roman „Undercover als Fetisch-Escort“ der deutschen Autorin Vanessa Silver ist ab 28. November als Hardcover, Softcover und E-Book überall im Buchhandel erhältlich. Der Erotik-Thriller, erschienen bei tredition, spielt in Deutschland, Asien und dem Orient.

Eine Studentin sucht ihre Schwester. Anja nimmt allen Mut zusammen und begleitet als Fetisch-Escort den Mann, vor dem Nathalie so große Angst hatte. Ein Krimineller im Visier von Polizei und Nachrichtendiensten und zugleich ein dominanter Liebhaber mit einem Faible für schöne Mädchen. Auf einer abenteuerlichen Reise nach Asien und in den Orient, erlebt Anja ein Wechselbad an Gefühlen, Schmerz und Lust.

Die attraktive Münchner Soziologiestudentin Anja Faber bewirbt sich als Escort-Girl bei einer Agentur, für die ihre verschwundene Schwester Nathalie gearbeitet hat. Der einzige Weg, um in die Nähe von Ibrahim Bin Azir zu kommen, erfolgreicher Geschäftsmann und berüchtigter Waffenhändler. Und der mögliche Schlüssel, um ihre Schwester zu finden. Eine Mission, die Anja nach Kuala Lumpur und Abu Dhabi führen wird, ihre Tapferkeit auf eine harte Probe stellt und doch ein überraschendes Ende nimmt.

Die Autorin Vanessa Silver lebt und arbeitet als Journalistin in einer süddeutschen Großstadt. Ihre Liebe zum Schreiben hat sie bereits als Teenager entdeckt und zahlreiche Gedichte und Kurzgeschichten verfasst. Das Genre Dark Romance hat für sie, aus der Erinnerung an private Beziehungen mit dominanten Partnern, eine besondere Bedeutung. Ihre regelmäßigen Recherchen in der Welt von Rotlicht und Prostitution lassen ihren ersten langen Roman, rund um die Heldin Anja Faber, besonders authentisch erscheinen.

