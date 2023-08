Damac Hills, Dubai – neuste Immobilien

Park Town und Verona Townhouses

Park Town

Park Town at Damac Hills ist eine ruhige Wohnoase, die von dem renommierten Unternehmen Damac Properties entwickelt wurde und Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Stadthäuser bietet. Die Bewohner werden von atemberaubenden Flachbauten mit Glasfassaden begrüßt – Jasmine, Loreto und Orchid -, die einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Grünflächen bieten. Die Gelassenheit der offenen Parklandschaft, die die Gemeinde umgibt, schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ruhe und Zugänglichkeit.

In der etablierten Gemeinde Damac Hills gelegen, genießen die Bewohner einen nahtlosen Zugang zu Einzelhandelsgeschäften, Freizeiteinrichtungen und Annehmlichkeiten von Weltklasse. Die Gemeinde erstreckt sich über 42 Millionen Quadratmeter und bietet eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten, darunter den Trump International Golf Club Dubai und The Park. Von Golfliebhabern bis hin zu Tierfreunden bietet die Anlage mit Einrichtungen wie Wellenbädern, Angelseen, Reitställen, Skateparks und vielem mehr eine Fülle von Erlebnissen.

Genießen Sie das Beste aus beiden Welten – entspannen Sie sich in der ruhigen Parklandschaft oder erkunden Sie das pulsierende Stadtleben, das nur wenige Minuten entfernt ist. Genießen Sie Opulenz, Komfort und einen unvergleichlichen Lebensstil im Freien, bei dem jeder Moment eine Gelegenheit für unvergessliche Erinnerungen ist. Mit den Grünzonen, der Pflanzen- und Gemüsegärtnerei und den Gemeinschaftsgärten wird eine tiefe Wertschätzung für die Natur gefördert.

In dieser Anlage zu leben bedeutet, Zugang zu einer Welt voller Annehmlichkeiten, Vorteile und intelligentem Design zu haben. Der Trump International Golf Club Dubai ist ein Symbol für Exzellenz und richtet sich an Golfliebhaber aller Spielstärken. Die Gemeinde verfügt außerdem über einen 4 Millionen Quadratmeter großen Park, der zu gemütlichen Spaziergängen und Aktivitäten im Freien einlädt.

Das umfangreiche Angebot an Annehmlichkeiten in Damac Hills geht auf die unterschiedlichen Interessen der Bewohner ein. Skateboard-Enthusiasten können sich im 21.500 Quadratmeter großen Skatepark vergnügen, während Familien im Malibu Bay Wave Pool bleibende Erinnerungen schaffen können. Für Tierfreunde gibt es einen Streichelzoo und einen Hundepark, und Sportbegeisterte können sich auf den Tennisplätzen, dem Fußballfeld und dem Cricketfeld austoben.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Auswahl an Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern mit Blick auf den Park und Stadthäuser

– Die Siedlung besteht aus den Gebäuden Jasmine, Loreto und Orchid, die sich durch ihre gläserne Fassade und die niedrige Architektur auszeichnen.

– Umgeben von einer fast vier Millionen Quadratmeter großen Parklandschaft, die üppige grüne Aussichten bietet

– Die Bewohner können die Ruhe der offenen Parklandschaft genießen oder hochwertige Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Freizeitaktivitäten in der Nähe erkunden.

– Die Gemeinde erstreckt sich über 42 Millionen Quadratmeter und bietet einen opulenten Lebensstil sowie Einzelhandels- und Freizeitflächen von Weltklasse

– Der Trump International Golf Club Dubai und The Park sind für alle Bewohner zugänglich

– Zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten wie das Wellenbad Malibu Bay, der Golfplatz und der Park.

Park Town at Damac Hills ist eine üppige Ausgabe von Apartments und Stadthäusern, die mit umfangreichen Premium-Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Die Siedlung wurde im Grünen der Gemeinde entworfen, wo die Bewohner und ihre Gäste eine ganz neue Welt der Überraschungen vor ihrer Haustür entdecken können, angefangen vom Wellenbad in der Malibu-Bucht bis hin zu den endlosen Sport- und Spaßaktivitäten. Golfenthusiasten können ihren Schwung im renommierten Trump International Golf Club perfektionieren, während Familien den Nervenkitzel des Wassers und der Freizeit beim Service genießen können.

Wichtigste Einrichtungen:

– Trump International Golf Club

– Reitställe mit Reitkursen

– Malibu Bay Wellenbad

– Mehrere Kinderspielplätze und Parks

– Tennisplätze, Fußballplatz und Cricketfeld

– Angelsee, Streichelzoo und Hundepark

– Green Zones Pflanzen- und Gemüsegärtnerei

– Spinneys und Carrefour-Supermarkt

Park Town befindet sich in Damac Hills und genießt eine beneidenswerte Lage in Dubais begehrter Masterentwicklung. Inmitten von fast vier Millionen Quadratmetern üppiger Parklandschaft können die Bewohner ein ruhiges Wohnerlebnis genießen, weit weg von der Hektik der Stadt.

Dank der strategischen Lage von Damac Hills genießen die Bewohner nahtlosen Zugang zu einer Reihe von Annehmlichkeiten und Attraktionen von Weltklasse. Die unmittelbare Nähe der Wohnanlage zum Trump International Golf Club Dubai bietet Golfliebhabern ein exklusives Erlebnis. Darüber hinaus können die Bewohner die lebhaften Einkaufs-, Restaurant- und Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung erkunden.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – Dubai Polo & Equestrian Club

– 12 Minuten – Dubai Autodrom

– 11 Minuten – The Plantation Equestrian and Polo Club

– 13 Minuten – Miracle Garden

– 14 Minuten – Internationales Stadion von Dubai

– 14 Minuten – Global Village

– 14 Minuten – IMG World of Adventure

– 15 Minuten – Hamdan Sportkomplex

Der Masterplan für die Wohnanlage Park Town wurde von Damac Properties entworfen, um eine harmonische Mischung aus modernem Wohnen und der Pracht der Natur zu schaffen. Die niedrigen Gebäude – Jasmine, Loreto und Orchid – fügen sich nahtlos in die umliegende Parklandschaft ein und bieten den Bewohnern von jedem Aussichtspunkt aus einen atemberaubenden Blick.

Auf einer Fläche von 42 Millionen Quadratmetern in Damac Hills bietet die Masterentwicklung ein vielfältiges Wohnangebot, Freizeit- und Erholungseinrichtungen und viele Möglichkeiten, einen angenehmen Lebensstil zu genießen. Dank der günstigen Lage in Damac Hills können die Bewohner alle Annehmlichkeiten und Attraktionen der Gemeinde mühelos erreichen. Vom Trump International Golf Club Dubai bis zu The Park können die Bewohner eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten genießen.

Damac Park Town bietet eine Reihe von durchdacht konzipierten Grundrissen mit Studios, Apartments und Stadthäusern mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die den unterschiedlichsten Wohnvorlieben gerecht werden. Interessenten können aus einer großen Auswahl an Optionen wählen, die von gemütlichen bis hin zu geräumigen Schlafzimmer-Apartments und Stadthäusern reichen.

Die Studios sind der perfekte Zufluchtsort für Einzelpersonen, die einen modernen und kompakten Lebensraum suchen. Für kleine Familien bieten die 1-Schlafzimmer-Wohnungen reichlich Platz zum Entspannen und Unterhalten. Größere Familien können sich in den 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen wohlfühlen, die geräumige Grundrisse und eine moderne Ausstattung bieten.

Damac Hills – Apartment Dubai kaufen

Verona Townhouses

Verona at Damac Hills 2 ist ein neues, lebendiges und außergewöhnliches Projekt von Damac Properties, das eine Sammlung von Stadthäusern mit 4 Schlafzimmern bietet. Entdecken Sie ein Leben in Luxus und Ruhe, eingebettet in die malerische Wasserstadt, die einen einzigartigen Charme widerspiegelt, der modernes Leben neu definiert.

Damac Hills 2 liegt strategisch günstig in Dubai und ist eine meisterhaft geplante Wohnanlage, die den Bewohnern einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Bereichen der Stadt ermöglicht. Nur eine kurze Autofahrt von den wichtigsten Geschäftsvierteln, Unterhaltungszentren und Einkaufszentren von Weltrang entfernt, können die Bewohner mühelos ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit finden.

Die architektonische Qualität der Stadthäuser spiegelt sich in einer perfekten Mischung aus moderner Ästhetik und zeitloser Eleganz wider. Sie wurden mit viel Liebe zum Detail gebaut und bieten geräumige Wohnbereiche, große Fenster, die natürliches Licht hereinlassen, und fachmännisch angelegte Gärten, die eine ruhige Umgebung schaffen.

Der Reiz der Anlage wird durch die zahlreichen Freizeiteinrichtungen im Freien noch verstärkt. Sportbegeisterte können sich bei verschiedenen Aktivitäten wie Tennis, Basketball und Fußball austoben. Der wunderschön angelegte Golfplatz bietet Golfliebhabern die perfekte Gelegenheit, ihr Können inmitten einer atemberaubenden Umgebung zu verfeinern. Die Wasserattraktionen der Gemeinde sind geradezu bezaubernd. Die Bewohner können gemütliche Spaziergänge entlang der malerischen Uferpromenade unternehmen, ein erfrischendes Bad in den Swimmingpools nehmen oder Wassersportarten ausüben, um den Nervenkitzel des Abenteuers zu erleben.

Wichtigste Highlights:

– Ein neuer Wohnkomplex in Damac Hills 2, Dubai

– Stadthäuser mit einzigartigem Charme und Eleganz

– Problemlose Anbindung an das Hauptstraßennetz, wodurch andere Teile Dubais leicht zu erreichen sind

– Genießen Sie den Zugang zu einer breiten Palette von Sportangeboten für unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten

– Gut geplante und geschlossene Anlage, die Privatsphäre und Sicherheit für alle Bewohner gewährleistet

– Die Gemeinde verfügt über modernste Wasserattraktionen, die eine erfrischende und angenehme Umgebung schaffen

Verona at Damac Hills 2 ist von attraktiven Wasseranlagen gesäumt, in denen die Bewohner einen ruhigen Lebensstil mit allen Aktivitäten vor der Haustür genießen können. Lassen Sie sich auf das neue Abenteuer eines Lebensstils ein, der mit einer beeindruckenden Reihe von Annehmlichkeiten aufwartet, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Die Gemeinde bietet mehrere Sporteinrichtungen, darunter Tennis- und Basketballplätze sowie ein Fitnesscenter, die einen aktiven Lebensstil für alle Altersgruppen fördern. Die malerischen Parks und Gärten laden zum Entspannen und Erholen ein, während die atemberaubenden Wasserattraktionen dem Alltag einen Hauch von Luxus verleihen.

Wichtigste Einrichtungen:

– Lazy River

– Paintball

– Go-Kart fahren

– Reiten

– Zen-Garten

– Sportplätze

– Malibu-Strand

– Schwimmendes Kino

Verona befindet sich in Damac Hills 2, Dubai, und genießt eine erstklassige Lage in einer der begehrtesten Gegenden der Stadt. In der Nähe der berühmten Gemeinden gelegen, haben die Bewohner leichten Zugang zu den Hauptverkehrsstraßen, so dass das Pendeln zu den wichtigsten Zielen ein Kinderspiel ist. Die Nähe der Wohnanlage zu den Damac Hills, dem Stadtzentrum von Dubai und vielen Unterhaltungszentren sorgt für Komfort auf Schritt und Tritt. Darüber hinaus können die Bewohner die Ruhe des Lebens abseits der Hektik der Stadt genießen und haben dennoch bequemen Zugang zu allen städtischen Annehmlichkeiten, einschließlich Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Nahe gelegene Orte:

– 15 Minuten – Jumeirah Village Circle

– 25 Minuten – Dubai Investment Park

– 30 Minuten – Madinat Jumeirah

– 35 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 37 Minuten – Mall of the Emirates

Der Masterplan von Verona by Damac Properties wurde sorgfältig ausgearbeitet, um ein harmonisches Lebensumfeld in Damac Hills 2 zu schaffen. Mit geräumigen Villen, die so angeordnet sind, dass sie ein Höchstmaß an Privatsphäre und atemberaubenden Ausblicken bieten, können die Bewohner die perfekte Balance zwischen Gemeinschaft und Einsamkeit erleben. Üppige Grünflächen, Spazierwege und Spielplätze sind intelligent über die gesamte Siedlung verteilt, um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Nachbarn zu fördern und gleichzeitig reichlich Gelegenheit zur Erholung zu bieten.

Die Gemeinde ist mit einer erstklassigen Infrastruktur ausgestattet und bietet eine Reihe von Freizeiteinrichtungen, so dass für jeden etwas dabei ist. Von Sport- und Spielplätzen für Kinder bis hin zu Fitnesscentern und Wanderwegen für Gesundheitsbegeisterte ist für einen dynamischen und aktiven Lebensstil gesorgt.

Die Wohnanlage Damac Verona bietet eine Vielzahl von Grundrissen mit 4-Schlafzimmer-Stadthäusern, die unterschiedlichen Lebensstilvorlieben gerecht werden. Von gemütlichen und stilvollen Grundrissen bis hin zu weitläufigen und großzügigen Designs verspricht jedes Stadthaus großzügige Wohnbereiche, gut ausgestattete Schlafzimmer und moderne Küchen. Der nahtlose Übergang von Innen- und Außenbereichen sorgt dafür, dass die Bewohner die atemberaubende Aussicht und die natürliche Umgebung bequem von ihrem Haus aus genießen können.

Immobilien in Dubai kaufen

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.