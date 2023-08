Bremen Rundflug mit Airbus A319 am 03.10.2023 (Nationalfeiertag)

Bremen Rundflug mit blackforest AVIATION und Sundair Airlines

Mit blackforest AVIATION und Sundair ab 99 € (Euro) den 33. Tag der Deutschen EInheit über der beeindruckenden Kulisse der Hansestadt Bremen, Bremerhoben und Bremervörde mitzuairleben lassen.

blackforest AVIATION lädt Sie in Kooperation mit dem Flughafen Bremen, sowie Sundair Airlines zu einem einmaligen Rundflug ein. Verpassen Sie somit nicht

die einmalige Gelegenheit die beeindruckende Kulisse aus der Vogelperspektive zu entdecken. Blicken Sie herab auf die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt wie die Liebfrauenkirche, Dom oder Rathaus. Verfolgen Sie den Lauf der Mittelweser bis hin zur Mündung nach Bremerhoben oder entdecken Sie die Architektur kleiner und großer Ansiedlungen.

Ob als besonderes (Geburtstags-)Geschenk, für Luftfahrtenthusiasten, oder als eine ganz spezielle Idee, den Feiertag zu begehen: Dieser Flug zum Tag der Deutschen Einheit bleibt als etwas Besonderes in Erinnerung!

Ein hochmoderner AIRBUS A319 der Stralsunder Leisure Airline Sundair mit bis zu 150 komfortablen Ledersitzen ausgestattet, startet am Dienstag,

den 03.Oktober 2023 unter der Flugnummer SR8299 um 11:00 Uhr am Flughafen BREMEN Airport.

Der Airbus A319 setzt ca. 45 Minuten später wieder in Bremen auf.

Somit bleibt noch genügend Zeit, den Feiertag auch am Boden gebührend zu feiern.

blackforest AVIATION wurde 2014 gegründet, mit dem Ziel der Durchführung von Sonderflügen ab/bis Euroairport Basel-Mulhouse. Aufgrund der stets dynamischen Entwicklung im Aviatik Bereich wurde der Handel mit Airline Catering Equipment als weiteres Standbein hinzugefügt. Neben dem Handel ist blackforest AVIATION als Airline Supplier tätig, sowie im Bereich Customer Aircraft Demand Management. Der Firmensitz befindet sich am Flughafen Bremgarten.

