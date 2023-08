Diskussion über das Potenzial von Daten und KI bei den OMMAX Tech Talks im September

OMMAX „Advisor & Expert“-Netzwerk bringt europäische Experten der Tech-Branche für neue „Tech Talks“-Debatte nach München

München, 7. August 2023 – OMMAX, die europäische Strategieberatung für digitale Innovation, lädt im September Experten der Tech Branche und ihre Kunden zur nächsten „Tech Talks“-Debatte der Netzwerk-Partner nach München. Neben Datenexperte Christian Brugger, Partner für Data bei OMMAX, stehen am 13.9. dann auch Daten- und KI-Experten großer Kunden wie STIHL und IFCO auf dem Podium, um ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema “ Daten & Künstliche Intelligenz: Wie man die Unternehmensperformance steigern kann“ zu teilen.

Die OMMAX Tech Talks finden regelmäßig statt und bieten Experten der Tech-Branche, Kunden von OMMAX sowie den Mitgliedern des internationalen Advisor & Expert-Netzwerks eine Plattform, um sich über digitale Themen, Erfolgsbeispiele, und verschiedene Erfahrungen im Bereich Tech- und Daten-getriebene Unternehmensoptimierung auszutauschen. Jeder Tech Talk widmet sich einem Schwerpunktthema, zu dem die Münchener Digitalisierungsberatung führende Experten auf dem jeweiligen Gebiet dazu einladen, ihre Einschätzungen, Empfehlungen und Best-Practice-Cases vorzustellen. Am 13. September werden Robert Boeker, CPO Data Analytics bei STIHL und Veaceslav Driglov, CDO bei IFCO, erwartet.

Schon über 65 Mitglieder, die sich im Netzwerk zusammengefunden haben

Das Advisor & Expert Netzwerk wurde Ende 2021 mit dem Ziel gegründet, die inspirierendsten und innovativsten digitalen Experten und Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung in Europa miteinander zu verbinden. Durch den Austausch über digitale Geschäftsmodelle und Herausforderungen bei der digitalen Transformation auf höchstem Niveau will das Netzwerk Innovation auf diesem Gebiet aktiv vorantreiben. Das Netzwerk hat seit der Gründung einen rasanten Aufschwung genommen und ist mittlerweile auf bereits über 65 Mitglieder angewachsen.

Digitale Rockstars von morgen

„Aus unseren täglichen Gesprächen mit Mittelstandsunternehmen wissen wir, dass in der Digitalisierung nach wie vor großer Handlungsbedarf besteht. Dies ist einer der Beweggründe, warum wir dieses Netzwerk gegründet haben“, so Toni Stork, CEO und Partner bei OMMAX. „Unsere Mitglieder – von CEOs, CDOs über Unternehmensentscheider bis hin zu Tech-Investoren und Professoren – gehören zu den führenden Köpfen der Digitalisierung in Europa. Sie bringen umfangreiche Praxiserfahrung und Expertise in der Digitalisierung traditioneller Geschäftsmodelle sowie in der Skalierung digitaler Geschäftsmodelle in verschiedenen Unternehmenssettings mit oder forschen an Themen aus diesem Umfeld. Durch das Zusammenbringen dieser Experten, dedizierten Speakern aus der Tech Branche und unseren Kunden im Rahmen unserer Netzwerkaktivitäten wollen wir alte Denkmuster aufbrechen, die Digitalisierung vorantreiben und vielleicht sogar den nächsten digitalen Rockstar von morgen hervorbringen.“

Dabei sein

Der Tech Talks Event zum Thema Daten & KI findet am 13. September im Münchner Headquarter von OMMAX statt. Eine Anmeldung zum Event ist über folgenden Link möglich:

Teilnehmerregistrierung für das Tech Talks Event von OMMAX

Über OMMAX

Seit 2011 hat sich OMMAX als eine der führenden Strategieberatungen für nachhaltige digitale Innovationsprojekte in Europa etabliert. Das internationale Team aus über 300 Digital-Experten rund um die vier Gründer Toni Stork, Dr. Stefan Sambol, Dr. Anja Konhäuser und Christiane Jauch hat bereits mehr als 1.500 Digitalisierungsprojekte für über 500 Kunden erfolgreich umgesetzt. Ob in den Bereichen digitale Strategie, operative Exzellenz, Advanced Data Analytics, Tech, Automatisierung oder Advisory für Corporate M&A – OMMAX verknüpft täglich umfangreiches Branchenwissen mit herausragender Technologiekompetenz und beweist, dass digitale Technologien gerade im Mittelstand entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg von morgen sind. Als Vorreiter eines ganzheitlichen und stark datengetriebenen Beratungsansatzes entwickelt OMMAX von den vier Standorten München, Berlin, Hamburg und London aus maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen für individuelle Kundenanforderungen aus unterschiedlichsten Mittelstandsbranchen – von Automotive, Business Services, E-Commerce, digitale Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Logistik, öffentlicher Sektor, Software bis hin zu Reise und Touristik.

Mit dem „OMMAX Advisor & Expert Network“ gibt es seit 2021 auch eine innovative Plattform, auf der sich führende digitale Strategen, Entscheider und Investoren regelmäßig mit Vordenkern aus Wissenschaft und Forschung über digitale Geschäftsmodelle und Herausforderungen austauschen.

Weitere Informationen stehen auf www.ommax-digital.com und www.ommax-digital.com/de/ueber-uns/advisor-and-expert-network/ zur Verfügung.

