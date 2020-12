Dale Carnegie dreifach ausgezeichnet

Globaler Trainingsexperte gewinnt Training Magazine Network Choice Award 2020 in mehreren Kategorien

Gleich mehrfach räumt der Big Player in der internationalen Trainingslandschaft eine goldene Plakette ab: Dale Carnegie gewinnt trotz Krisenjahr den Training Magazine Network Choice Award 2020 in drei Kategorien. Damit beweist der global führende Anbieter internationaler Sales- und Leadership-Trainings seine Widerstandskraft, Weitsicht und Vordenkerposition.

Fachwissen anzapfen und Erfolgsbeispiele mit anderen Experten teilen: Das ist das Ziel des internationalen Choice Awards, den das Netzwerk rund ums Training Magazine jährlich vergibt. Training Magazine Network ist eine Plattform für soziales Lernen und den Austausch von Ideen und Ressourcen unter Fachleuten. Jedes Jahr kürt es die herausragendsten Trainingsprogramme. 2020 hat der Veranstalter seine mehr als 170.000 Mitglieder eingeladen, in sechs Sparten für die Anbieterpartner abzustimmen, die ihnen die effektivsten Werkzeuge und Lösungen bieten. Dale Carnegie hat in folgenden drei von sechs Kategorien gewonnen:

-Custom Content / Program Development

-Learning Portal / Learning Management System

-Measurement, Testing and Assessment

Die Abstimmung fand online vom 1. Juni bis 30. September 2020 statt. 459 Unternehmen haben mit rund 6.440 Einzelstimmen bewertet. Die Auszeichnung für Dale Carnegie bestätigt seinen Ruf als Top-Name im Bereich Schulung und Entwicklung von Führungskräften.

“Wir sind sehr stolz und bedanken uns bei unseren Kunden für das tolle Feedback”, erklärt Uwe Göthert, CEO von Dale Carnegie Deutschland. “Dass wir in diesem herausfordernden Jahr gleich mehrfach Wegmarken setzen konnten, ist eine besondere Bestätigung für die Kraft und Anpassungsfähigkeit der Marke. Seit 100 Jahren unterstützt Dale Carnegie Menschen und Unternehmen. Da tut es gut, zu sehen, dass wir auch in der digitalen Welt Vorreiter sind.”

Zum Start der Krise hatte Dale Carnegie schnell reagiert und sein Geschäft den aktuellen Bedürfnissen seiner Kunden angepasst – unter anderem in Form von interaktiven Live-Online-Trainings, der Transformation bestehender Konzepte in virtuelle Unternehmenslösungen und innovativer Blended-Learning-Angebote. Das globale Netzwerk mit über zehn Jahren Online-Trainingserfahrung weltweit hat die Herausforderung als Chance für Innovation begrüßt. Dale Carnegies Angebot passt sich so agil dem aktuellen Trainingsbedarf der Kunden an, dass der Anbieter zuversichtlich ins Jahr 2021 starten kann.

Weitere Infos zu Dale Carnegie Trainings und Dale Carnegie Deutschland unter www.carnegie.de und www.dalecarnegie.com.

Über Uwe Göthert:

Uwe Göthert ist seit 2004 Geschäftsführer von Dale Carnegie Deutschland. Im internationalen Führungszirkel von Dale Carnegie forciert der erfahrene Unternehmensentwickler disruptive Innovationen und zukunftsweisende Strategien. Göthert steuert komplexe Weiterbildungsprojekte von Marktführern unterschiedlicher Branchen, die sich in Anzahl der Teilnehmer, beteiligten Länder und angewandten Sprachen individuell skalieren lassen. Seine Arbeitsschwerpunkte decken sich mit den Themen, die Menschen in großen und mittelständischen Betrieben herausfordern. Als Berater für international tätige KMUs liegt sein Fokus auf Verkauf, Führung, Kommunikation, Präsentation sowie Innovations- und Changemanagement – mit dem Ziel, eine konsistente globale Firmenkultur zu etablieren und messbare, nachhaltige Ergebnisse zu produzieren. Seine Kunden bestätigen den gemeinsamen Erfolg.

Dale Carnegie Training (gegründet 1912 in New York) ist heute global führender Anbieter internationaler Sales- und Leadership-Trainings sowie skalierbarer Unternehmenslösungen. Aktuell sind rund 200 Dale Carnegie-Offices in 90 Ländern präsent und bieten ISO-zertifizierte Trainings in 30 Sprachen an. 2.800 zertifizierte Dale Carnegie-Trainer bieten weltweit einheitlich hohe Qualität in Präsenz-, Live-Online-Trainings und Blended Learning. Dale Carnegie Deutschland wurde 1953 gegründet. Unter CEO Uwe Göthert fokussiert sich Dale Carnegie Deutschland auf maßgeschneiderte Inhouse-Trainings für Hidden Champions und Weltmarktführer, die international agieren und standortübergreifend Wert auf hohe Standards legen. Dale Carnegie Deutschland ist auf Soft-Skill-Themen im Bereich Sales- und Leadership-Trainings spezialisiert. Zahlreiche Kurse zu Themen wie Präsentation und Kommunikation ergänzen das Angebot.

www.dalecarnegie.com und www.carnegie.de

Firmenkontakt

Dale Carnegie

Uwe Göthert

Stefan-George-Ring 24

81929 München

+49 (0) 89 / 12 50 90-500

info@carnegie.de

https://www.carnegie.de

Pressekontakt

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Corinna Wellnitz

Weißer Straße 115

50996 Köln

+49 (0) 221 / 77 88 98-0

ps@pspr.de

http://www.pspr.de

