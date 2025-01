d & d Brandschutzsysteme GmbH begrüßt Jürgen Möllmann als neuen Experten

Beratung und Vertrieb für Det-Tronics Produkte nimmt Fahrt auf

Mit dem Eintritt von Jürgen Möllmann in das Team der d & d Brandschutzsysteme GmbH stärkt das Unternehmen seine Position als Anbieter innovativer Brandschutz- und Detektionslösungen. Möllmann bringt langjährige Erfahrung aus der Brandschutzbranche mit und war zuvor maßgeblich für das Deutschlandgeschäft der weltweit zertifizierten Gas- und Flammendetektionslösungen des US-Unternehmens Det-Tronics verantwortlich.

„Ich freue mich, dass ich wieder in meinem Themenfeld unterwegs sein kann und mich innerhalb des d & d Teams um den Vertrieb und die dahingehende Beratung für Det-Tronics Produkte engagieren darf“, äußert Jürgen Möllmann zu seinem Einstieg. Angesichts der zunehmenden Herausforderungen im Brandschutz, insbesondere in den Bereichen der Abfallbehandlung und Recyclinganlagen sowie Energie, ist seine Expertise von unschätzbarem Wert.

In der heutigen Zeit gewinnt der Schutz sensibler Güter immer mehr an Bedeutung. Besonders die Gas- und Flammendetektion bei der Sortierung von Abfällen, in denen beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien enthalten sind, rückt in den Fokus der Betreiber. „Es ist klar, dass ohne Gas auch kein Brand entstehen kann“, so Möllmann. Die seitens der d & d exklusiv in Deutschland vertriebenen und gewarteten Gastdetektionssysteme von Det-Tronics bieten dabei einen konkurrenzlosen Schutz.

Darüber hinaus spielt die Wiederverwertung von Kleidung eine zunehmend wichtige Rolle. So haben technische Fasern und Funktionskleidung ihren Ursprung in der Petrochemie, was die Notwendigkeit für sichere Recyclingprozesse unterstreicht. „Betreiber von Recyclinganlagen sind gefordert, höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Wir können mit unserer Expertise die Anlagen so planen und realisieren, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden“, erläutert Möllmann.

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH empfiehlt den Einsatz von UV-Meldern, Infrarot- sowie optischen Meldern in risikobehafteten Bereichen wie Schredder und Förderbändern. „Diese Systeme erkennen Funken und Flammen rechtzeitig, sodass es gar nicht zu einem K-Fall kommen kann“, betont Möllmann. Zusätzlich werden Rauch- und Flammenmelder in Kombination eingesetzt, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten. An Müllbunkern werden Flammenmelder oberhalb der Trichter eingesetzt, um frühzeitig auf Gefahren reagieren zu können. Diese Botschaft ist auch bei den Versicherern angekommen, die bis dato sehr zurückhaltend sind, was die Versicherbarkeit solcher risikobehafteten Anlagen angeht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen und Lägern, die mit Wasserstoff umgehen. „Die Unsichtbarkeit einer Wasserstoffflamme und deren extrem hohe Temperatur machen eine effektive Detektion unerlässlich“, warnt auch Ilija Divkovic, Geschäftsführer der d & d Brandschutzsysteme. Mit dem Portfolio an Det-Tronics Lösungen ist das Unternehmen in der Lage, ganzheitliche Systeme zu konfigurieren, die sowohl präventive Gas- als auch Branddetektion bieten.

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH freut sich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jürgen Möllmann und ist überzeugt, dass seine Expertise einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit in der Brandschutzbranche leisten wird.

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH mit Sitz in Oberhausen ist auf die Beratung, Analyse, Konzeption und Errichtung von Brandschutzsystemen spezialisiert. Neben stationären Feuerlöschanlagen und Speziallöschanlagen zählen auch die Implementierung von Brandmeldeanlagen und die Durchführung eines Door-Fan-Testes zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Im Rahmen ihres umfangreichen Portfolios bietet die d & d Brandschutzsysteme neben maßgeschneiderten Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche in den Bereichen Industrie, IT und Gebäude auch die Planung, Errichtung, Wartung und Instandhaltung der Anlagen an. Die technische Fachkompetenz der Experten zeigt sich nicht nur in den Zertifizierungen der VdS-Schadenverhütung GmbH und ISO, sondern auch in Errichteranerkennungen für Brandmeldeanlagen. Das Unternehmen und seine Mitarbeitenden blicken auf jahrelange Erfahrung im Bereich des innovativen Brandschutzes zurück und wissen somit das Maß an höchstmöglicher Sicherheit umzusetzen.

Kontakt

d & d Brandschutzsysteme GmbH

Ilija Divkovic

Im Erlengrund 3

46149 Oberhausen

0208-6257550



http://www.dd-brandschutzsysteme.de

