Mit leistungsstarken TQ-Motoren auf Marsmission

Der deutsch-französische Rover Idefix wird den Mars-Mond Phobos erkunden – Motoren von TQ-RoboDrive übernehmen wichtige Aufgaben dieser Mission

Seefeld, 16. Januar 2025: Aus dem Hause der TQ-Group, einem der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, stammen die Schlüsselkomponenten für die Locomotion des Mars-Mond-Rovers Idefix: die Servomotoren ILM. Ihre besonderen Merkmale – wie höchste Leistungsdichte und Drehmoment bei geringem Gewicht und Bauraum – prädestinieren die innovativen Meisterstücke für den Einsatz bei dieser internationalen Weltraummission.

Gerade mal 25 Kilogramm wiegt der 51 Zentimeter hohe, vierbeinige Rover Idefix, der gemeinsam vom DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) und der französischen Raumfahrtagentur CNES entworfen und gebaut wurde. Das Lokomotionssystem des Rovers wurde vom Institut für Robotik und Mechatronik, mit dem die TQ-Group bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet, entwickelt und gebaut. Das Erkundungsfahrzeug, das lediglich so groß wie eine Getränkekiste ist, enthält alle Elemente eines vollwertigen Wissenschafts-Rovers, muss aber mit einer hochintegrierten Konstruktion harte Gewichtlimits einhalten. Um dies zu erreichen, hat das deutsch-französische Projektteam jedes Bauteil des Rovers bis ins kleinste Detail auf Gewicht optimiert.

Auch die Frameless-Servomotoren der ILM-Serie von TQ überzeugen durch ihr außergewöhnlich leichtes und kompaktes Design. Dank ihres gehäuselosen Aufbaus lassen sie sich direkt in die mechanische Struktur integrieren, wodurch Bauraum und Gewicht deutlich reduziert werden. In der Antriebseinheit des Idefix zeigen die ILM-Motoren ihre Stärken: höchste Leistung, maximale Dynamik, Präzision und Robustheit sowie höchstes Drehmoment auf kleinstem Raum.

TQ-Frameless-Motoren demonstrieren in schwierigsten Umgebungen ihre Stärken

Die Frameless-Motoren ILM (Innen-Läufer-Motor) punkten bei diesem Projekt auch durch ihre besondere Robustheit, denn Idefix wird aus einer Höhe von 40 bis 100 Metern aus der Muttersonde auf Phobos abgeworfen und wird sich dann voraussichtlich mehrmals überschlagen. Danach richtet sich das Mobil – mithilfe der ILM-Motoren – selbstständig auf und fährt seine vier, mit Schaufelrädern versehenen, Beine aus. Eine weitere Herausforderung, die Lösungen von TQ-RoboDrive- mit Bravour lösen, sind die extremen Temperaturen: Die weit unter minus 100 Grad Celsius auf dem Mars-Mond stellen das im Rover verbaute Material sowie die Elektronik auf eine harte Probe.

Zu den wesentlichen Aufgaben von Idefix gehört das Sammeln von Materialdaten des Mars-Mondes sowie das Aufspüren eines passenden Landeortes für die japanische Muttersonde, die dann zu einem späteren Zeitpunkt der Mars-Mond-Mission die Bodenproben sammelt und diese zurück zur Erde bringen wird.

„Unsere Frameless-Motoren zählen zu den besten und leistungsstärksten auf dem Markt und eignen sich optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Projekten und schwierigsten Umgebungen,“ so Sören Brüchmann, Leiter von TQ-RoboDrive. „Der Rover darf sich nur ganz behutsam – einen Millimeter pro Sekunde – bewegen, für unsere kompakten, innovativen Motoren ist das kein Problem. Wir können also durchaus von einer Technologieführerschaft in diesem Segment sprechen.“ Auf Phobos herrscht weniger als ein Tausendstel der Erdanziehungskraft, und das bedeutet, dass Idefix bei zu schnellen Bewegungen den Kontakt zur Mondoberfläche verlieren und abheben könnte.

„Für die Locomotion des Rovers Idefix haben wir auf ILM25 Motoren gesetzt, die wir aufgrund ihrer für unsere Konstruktion perfekt passenden Größe und Leistungsdichte bereits sehr erfolgreich in der Weltraummission Hayabusa / MASCOT eingesetzt hatten“, ergänzt Markus Grebenstein, Projektleiter MMX Rover beim DLR. „Ein weiterer, entscheidender Faktor hierfür ist zudem die Weltraum-Qualifikation der TQ-Servomotoren, auf die wir auch zukünftig gerne wieder zurückgreifen werden.“

Einige Highlights des gehäuselosen ILM, die bei Idefix und seinem Einsatz im Weltall besonders zählen:

– Leichtgewicht: wiegt nur 16 Gramm bei 105 mNm Spitzendrehmoment und ist damit nur halb so schwer wie vergleichbare Motoren

– Kleines Kraftpaket: ermöglicht kompakteste Baueinheiten

– Stark: Extrem hohes Drehmoment

– Ökonomisch: Geringer Leistungsverlust und lange Lebenszeit durch hohe Wicklungsdichte und kompakte Bauweise

– Robust: arbeitet auch unter extremen Bedingungen

– Flexibel: lässt sich schnell und einfach für vielfältige Einsatzbereiche anpassen

– Made in Germany: Qualität erfüllt höchste Ansprüche, sofort verfügbar und unabhängig von internationalen Lieferkettenengpässen

Aktuell befindet sich Idefix im japanischen Kamakura. Dort wurde der Rover in das Raumschiff der japanischen Erkundungsmission zum Marsmond Phobos integriert. Der Start der Trägerrakete für die so genannte Martian Moons eXploration (MMX) der japanischen Weltraumagentur JAXA ist für 2026 vorgesehen, die Landung auf Phobos für 2028. Übrigens bleibt der Mars-Rover Idefix, der nach dem Hund aus der Comic-Reihe Asterix und Obelix benannt wurde, nach Abschluss der Mars-Mission auf Phobos zurück.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

