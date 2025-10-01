CyberLink als erste Kreativsoftware für Lenovo KI-PCs zertifiziert

Taipei, Taiwan – 1. Oktober 2025 – CyberLink Corp. (5203.TW), einer der führenden Anbieter von KI- und Multimediasoftware, gibt bekannt, dass seine Anwendungen Promeo, PowerDirector und PhotoDirector als erste Kreativsoftware im Rahmen des Lenovo KI-PC Ready-Programms zertifiziert wurden. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Anwendungen das volle Potenzial der neuen Generation KI-gestützter PCs von Lenovo ausschöpfen und Anwenderinnen und Anwendern bislang unerreichte Geschwindigkeit, hohe Performance und KI-gestützte Workflows bieten.

Das Lenovo KI-PC Ready-Zertifikat zeichnet Anwendungen aus, die speziell für die Nutzung des vollen Potenzials der Lenovo KI-PCs optimiert sind. Als erste Kreativsoftware mit dieser Auszeichnung bekräftigt CyberLink seinen Anspruch, Innovationen voranzubringen und die Zukunft kreativer Software im KI-PC-Zeitalter aktiv mitzugestalten.

„CyberLink hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Möglichkeiten KI-gestützten Arbeitens kontinuierlich zu erweitern“, kommentiert Vincent Lin, Co-Präsident von CyberLink. „Als erste Kreativsoftware, die für die Lenovo KI-PCs zertifiziert ist, unterstreichen wir unser Engagement, Kreative zu unterstützen. Nutzer von Promeo, PowerDirector und PhotoDirector profitieren dadurch von bislang unerreichter Effizienz und neuen Ausdrucksformen auf den KI-gestützten PCs von Lenovo.“

„Die Lenovo KI-PCs sind darauf ausgelegt, neue Maßstäbe in Leistung und Effizienz zu setzen und ermöglichen es Anwendern, KI-gestützte Tools direkt auf ihren Geräten einzusetzen“, erklärt Adam Ozkan, Executive Director Cloud & Software bei Lenovo. „Mit der Zertifizierung der CyberLink-Software im Rahmen unseres KI-PC Ready-Programms stellen wir sicher, dass Hard- und Software optimal ineinandergreifen und die Nutzer den vollen Nutzen daraus ziehen.“

Jede der zertifizierten CyberLink-Anwendungen bietet spezifische Vorteile, die durch die Lenovo KI-PC-Technologie nochmals verstärkt werden:

– Promeo – Als KI-Studio für Online-Verkauf und Marketing ermöglicht Promeo die lokale Text- und Bildgenerierung direkt auf Lenovo KI-PCs. So entsteht Content schnell, sicher und ohne Abhängigkeit von der Cloud, Zusatzkosten oder Datenfreigaben.

– PowerDirector – Die mehrfach ausgezeichnete Videoschnittsoftware lagert rechenintensive KI-Aufgaben wie Objekteffekte auf die NPU aus. Dadurch bleiben CPU und GPU für Farbkorrekturen, Tonbearbeitung und zusätzliche Effekte frei, was einen durchgängig schnellen und flüssigen Schnitt ermöglicht.

– PhotoDirector – Mit leistungsstarken KI-gestützten Bearbeitungs- und Retuschewerkzeugen lassen sich Fotos einfach und präzise optimieren.

CyberLink setzt konsequent auf KI-Innovationen für Content-Ersteller. Mit der Lenovo KI-PC-Zertifizierung lassen sich Ideen noch schneller und müheloser verwirklichen.

Durch die Verbindung von Lenovos leistungsstarker KI-Hardware mit der KI-gestützten Software von CyberLink entstehen intelligente, effiziente und reibungslose Workflows. Damit beginnt ein neuer Abschnitt in der Weiterentwicklung KI-gestützter Kreativität.

Weitere Informationen über die aktuellen Software-Versionen unter: https://de.cyberlink.com/products/index.html

Über CyberLink

Die 1996 gegründete CyberLink Corp. (5203.TW) zählt zu den führenden Anbietern von Software für digitale Medienbearbeitung und Künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Gesichtserkennung. Als Innovationstreiber nutzt CyberLink das Potenzial von KI, um die Anforderungen von Konsumenten, Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit einer breiten Produktpalette zu erfüllen.

Zu den bekanntesten Produkten gehören die mehrfach ausgezeichnete Director Suite mit PowerDirector, PhotoDirector und Promeo sowie die KI-Gesichtserkennungsplattform FaceMe®. Während die Director Suite Anwender vom Einsteiger bis zum Profi bei der Content-Erstellung unterstützt, liefert FaceMe® eine schnelle und präzise Gesichtserkennung – eine Schlüsseltechnologie für AIoT-Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Überwachung.