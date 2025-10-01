Frauen und Heilkräuter: Unterstützung für hormonelle Balance und körperliches Wohlbefinden

Die Kombination von Frauen und Heilkräutern ist in der Naturheilkunde besonders wertvoll. Diese Kräuter stellen nicht nur Unterstützung für die hormonelle Balance bereit, sondern fördern auch das allgemeine körperliche Wohlbefinden. Eine gründliche Untersuchung der relevanten Pflanzen und deren Wirkungsweise ist unerlässlich.

Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard und Fachapothekerin Sabine Bäumer stellen in ihrem neuen Ratgeber „Mönchspfeffer, Frauenmantel & Co.“ die Top 5 der Frauenheilpflanzen und deren Einsatzgebiete ausführlich vor. Die besonderen Pflanzen für die hormonelle Balance unterstützen bei der Linderung von Beschwerden und sind ideale Fitmacher für Körper, Geist und Seele in jedem Lebensalter.

Das hormonelle Gleichgewicht verändert sich über die Lebensphasen hinweg, und jede Phase bringt ihre eigenen Herausforderungen und Chancen mit sich. Ein bewusstes Beobachten des eigenen Körpers, eine gesunde Lebensweise und unterstützende Maßnahmen können helfen, die Balance zu fördern und Beschwerden zu lindern.

Die renommierte Gynäkologin Prof. Dr. Ingrid Gerhard und die Fachapothekerin Sabine Bäumer haben sich auf Naturheilkunde spezialisiert und für ihr neues Buch „Mönchspfeffer, Frauenmantel & Co.“ die Top 5 der Frauenheilpflanzen ausgewählt. Mönchspfeffer, Traubensilberkerze, Rosenwurz, Lavendel und Frauenmantel helfen u. a. bei Zyklusstörungen, Menstruationsschmerzen, PMS, Endometriose, Hitzewallungen, Schlafproblemen oder Blasenentzündung und unterstützen die hormonelle Balance. Mit dem neuen Kompakt-Ratgeber möchten die beiden Expertinnen Frauen jeden Alters auf natürliche Weise befähigen, ihre Gesundheit zu erhalten, Beschwerden zu lindern und körperlich, geistig und psychisch stabil zu bleiben.

Die Hormonuhr der Frau ist kein starres Uhrwerk, sondern ein fein abgestimmtes Orchester – rhythmisch, lebendig, aber auch anfällig für Dissonanzen. „Stress, Schlafmangel, Ernährung, Licht und Emotionen wirken sich auf das Hormonsystem aus“, betonen Gerhard und Bäumer. Dazu habe jede hormonelle „Jahreszeit“ – ob Pubertät, PMS, Kinderwunsch oder Menopause – ihre eigenen Bedürfnisse. Mit dem richtigen pflanzlichen Begleiter werden auch die Übergänge nicht nur überstanden, sondern aktiv gestaltet.

Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard ist Universitätsprofessorin für Frauenheilkunde, zusätzlich spezialisiert auf Naturheilkunde und Umweltmedizin. 1993 gründete sie an der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg die Ambulanz für Naturheilkunde, die sie bis 2002 leitete. Seitdem ist sie als freie Dozentin und Autorin tätig. Für ihre Verdienste um die ganzheitliche Medizin wurde Prof. Dr. med. Gerhard vielfach ausgezeichnet, u. a. 1995 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. www.netzwerk-frauengesundheit.com

Sabine Bäumer ist Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie, Homöopathie und Naturheilverfahren, Präventionsmanagerin, Phytopharmakologin und Leiterin der Eisbär-Apotheke e.K. in Karlsruhe. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie u. a. durch TV-Auftritte bei ARD und SWR3. www.eisbaerapotheke.de

Kurzzusammenfassung:

Der neue Kompakt-Ratgeber „Mönchspfeffer, Frauenmantel & Co.“ von Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard und Fachapothekerin Sabine Bäumer stellt die fünf wichtigsten Frauenheilpflanzen für hormonelle Balance und Gesundheit vor. Die Autorinnen zeigen praxisnah, wie Mönchspfeffer, Traubensilberkerze, Rosenwurz, Lavendel und Frauenmantel Beschwerden wie PMS, Zyklusstörungen, Schlafprobleme oder Wechseljahresbeschwerden lindern können. Mit fundiertem Fachwissen aus Gynäkologie und Pharmazie geben die Expertinnen Frauen jeden Alters einen kompakten Leitfaden an die Hand, um Körper, Geist und Seele mit natürlichen Mitteln zu stärken und die eigene hormonelle Balance aktiv zu unterstützen.

