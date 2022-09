Controlware Security Day 2022 – 22. & 23. September 2022 im Congress Park Hanau und als virtuelle Veranstaltung

Dietzenbach, 6. September 2022 – Am 22. & 23. September 2022 lädt Controlware Kunden, Partner und Mitarbeiter zum Controlware Security Day 2022 ein. Der etablierte Branchentreff findet erstmals hybrid statt: Parallel zur Live-Veranstaltung im Congress Park Hanau werden ausgewählte Keynotes und Vorträge auch online abrufbar sein.

„Der Controlware Security Day bietet Security-Experten, IT-Verantwortlichen und technischen Spezialisten die Gelegenheit, sich an zwei kompakten Tagen umfassend über neue Bedrohungen, Risiken und Lösungsansätze zu informieren – und mit Kollegen und Experten aus der Branche ins Gespräch zu kommen“, erklärt Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. „Da einige unserer Kunden zurzeit allerdings keine Präsenzveranstaltungen besuchen können, haben wir uns entschieden, diesmal parallel zum Live-Event einen komprimierten virtuellen Controlware Security Day zu veranstalten. So können unsere Kunden auch remote in Fragen der IT-Sicherheit auf den aktuellen Stand kommen.“

Die Schwerpunktthemen der Veranstaltung im Überblick:

– Security Strategy & Architecture: Zeitgemäße Ansätze für Zero-Trust, Mesh-Architecture, Hybrid-Konzepte oder Segmentierung – mit Erfahrungsberichten aus der Praxis

– Cloud Security & Security Operations: Wie sich Cloud-basierte Umgebungen zuverlässig schützen lassen, um die Compliance in Multi-Cloud Umgebungen einzuhalten

– Analytics, Intelligence & Response: Moderne XDR- und KI-Ansätze für eine Advanced Threat Detection, mit denen Anomalien frühzeitig identifiziert und gestoppt werden.

– Securing any Application & the Distributed Workforce: Wie sich Homeoffice-Architekturen optimieren lassen – von Zero Trust über sichere Authentisierung bis hin zur Endpoint Protection

– Identity, Policy & Governance: Wie Unternehmen IT-Security-Risiken angemessen bewerten, Sicherheitsvorgaben erstellen und Identity als Grundlage für alle IT-Prozesse etablieren.

Zu den Highlights der Präsenzveranstaltung gehören darüber hinaus wie jedes Jahr aufschlussreiche Keynotes renommierter Referenten – darunter der Neurowissenschaftler und KI-Experte Dr. Henning Beck („Das neue Lernen heißt Verstehen“) und Zukunftsforscher Lars Thomsen („520 Wochen Zukunft – Ein- und Ausblicke auf Veränderungen, Trends und Tipping Points in Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie in den kommenden zehn Jahren“).

Über das Vortragsprogramm hinaus können sich die Teilnehmer bei einer umfangreichen Technologieausstellung über die neuesten Lösungen führender Herstellerpartner informieren – und sich auf eine spannende und unterhaltsame Abendveranstaltung freuen.

Eine detaillierte Agenda – inklusive der Möglichkeit zur Registrierung für das Live-Event – finden interessierte Leser unter https://www.controlware.de/controlware-security-day/uebersicht.html. Da für die Live-Veranstaltung nur noch eine kleine Zahl von Plätzen verfügbar ist, ist eine zeitnahe Anmeldung empfehlenswert.

Die Registrierung für den virtuellen Controlware Security Day erfolgt online unter https://www.controlware.de/controlware-vsecurity-day/uebersicht.html.

Hinweis für Pressevertreter

Am Vortag des Controlware Security Day 2022 veranstaltet Controlware für Pressevertreter einen Presse-Round-Table. Wenn Sie den 21. September 2022 als Pressetermin wahrnehmen möchten, nimmt Frau Stefanie Zender Ihre Anmeldung gerne unter 06074/858-246 oder per E-Mail an stefanie.zender@controlware.de entgegen.

