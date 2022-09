RSM ernennt einen neuen Partner in Chemnitz

Düsseldorf, 08.09.2022: Die RSM GmbH setzt weiter auf Wachstum und ernennt in der Niederlassung Chemnitz einen neuen Partner. Damit baut RSM seine Fachkompetenz am Standort weiter aus und stellt die Weichen für eine positive Entwicklung.

Als eine der bundesweit zehn führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften beschäftigt die RSM GmbH rund 800 Mitarbeiter an 19 Standorten in Deutschland. Fachlich und persönlich kompetente Kollegen sind bei RSM der Grundstein für Wachstum, eine erfolgreiche Mandatsbetreuung und zufriedene Mandanten. Mit der Ernennung von Bernhard Kuhlmann setzt RSM zudem seinen Kurs fort, junge Talente zu fördern.

„Wir freuen uns, dass Herr Kuhlmann die Führungsriege in Chemnitz verstärkt. Die Bestellung zum Geschäftsführer ist der logische Karriereschritt aufgrund der sehr guten Arbeit in den vergangenen Jahren“, so Santosh Varughese, Mitglied des Management Committee der RSM GmbH in Deutschland.

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Steuerlehre und Prüfungswesen an der Technischen Universität Dresden begann Bernhard Kuhlmann seine berufliche Laufbahn bei einer Next-Ten-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Assistent im Bereich Wirtschaftsprüfung.

Nach seiner Bestellung zum Steuerberater im Jahr 2016 legte er 2019 erfolgreich das Wirtschaftsprüferexamen ab. Mit rund zehn Jahren Berufserfahrung als Prüfungsleiter und Manager wechselte Herr Kuhlmann Anfang 2020 zu RSM an den Standort Chemnitz und übernahm dort die Leitung des Prüfungsbereichs. Neben kommunalen und öffentlichen Unternehmen betreut Herr Kuhlmann hauptsächlich Mandanten aus dem produzierenden Gewerbe, der Verkehrswirtschaft und dem Non-Profit-Bereich.

Über RSM

Die RSM GmbH gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 800 Mitarbeiter, darunter rund 250 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von 19 Büros aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 51.000 Mitarbeitern in über 860 Niederlassungen in rund 120 Ländern.

Bildquelle: @RSM