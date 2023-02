Connectware zum dritten Jahr in Folge umsatzstärkster Vertriebspartner von Solarwinds ARM-Lösungen

Der IT-Security-Dienstleister Connectware hat 2022 im dritten aufeinanderfolgen Jahr als umsatzstärkster Vertriebspartner von Solarwinds Access Rights Management (ARM)-Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgeschlossen. Zum Umsatzvolumen haben neben Lizenzen maßgeblich ergänzende Dienstleistungen beigetragen. Das Portfolio an Services umfasst komplette Pflegeverträge samt Support sowie die Übernahme von Administrationsaufgaben bei Organisationen und Unternehmen; außerdem eine automatisierte Integration von Mitarbeiterprozessen von HR- in IT-Systeme, um veränderte Berechtigungen infolge von Einstellungen, Abteilungswechseln oder Abgängen von Beschäftigten abzubilden; ferner eine turnusmäßige Massenbereinigung der Berechtigungen von Dateneigentümern und -besitzern sowie schließlich Datenklassifizierungen, um etwa Geheimhaltungsstufen festzulegen.

Managen und Steuern von Zugriffsberechtigungen

Mit Access Rights Management(ARM)-Lösungen und Dienstleistungen können Unternehmen ihr Schutzniveau erhöhen und zugleich ihre IT-Ressourcen entlasten, die Zusammenarbeit von HR- und IT verbessern, Compliance-Richtlinien erfüllen – dabei stets durch Audits überprüfbar.

„Organisationen und Unternehmen, die ARM nutzen und uns auch mit der Implementierung sowie Wartung beauftragen, können sowohl ihr Schutzniveau erhöhen als auch ihre IT-Ressourcen entlasten. Gegenüber vielen IT-Security-Tools, deren Einsatz stets umfangreiche interne Ressourcen beansprucht, ist dies ein Pluspunkt von ARM. Aufgrund der Entlastung von Ressourcen im IT-Bereich, vor allem bei IT-Security-Fachleuten, verschaffen sich Organisationen einen einzigartigen Vorteil und können den Fachkräftemangel etwas abmildern“, sagt André Tauber, Geschäftsführer von Connectware.

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen IT- und HR-Bereichen durch Automatisierung und Schnittstellen

Tauber zufolge können die von Connectware angebotenen Dienstleistungen neben mehr Sicherheit und Effizienz auch eine engere operative Zusammenarbeit von IT- und HR-Bereichen unterstützen, die vielerorts gefordert und künftig notwendiger denn je sein wird.

„Joiner“, „Mover“ und „Leaver“ verursachen die meisten Berechtigungsänderungen

So sind etwa Prozesse wie das Onboarding, der Abteilungswechsel oder der Austritt von Beschäftigten die häufigsten Gründe, warum sich die Daten in SAP- oder anderen HR-Systemen ändern und daraufhin in den Berechtigungen abgebildet werden müssen. Damit diese Änderungen schnellstmöglich und regelmäßig in die Zugriffsberechtigungen überspielt werden können, hat Connectware gemeinsam mit einem Technologiepartner eine Lösung geschaffen. Diese überträgt automatisiert die Änderungen aus den HR- in die IT-Systeme, wobei entweder direkt ein Workflow angestoßen wird, um die geänderten Berechtigungen noch genehmigen zu lassen, oder die Änderungen sogleich umgesetzt werden.

Zusätzliches Sicherheitsniveau durch Massenbereinigung und Datenklassifizierung

Darüber hinaus können Organisationen Dienste nutzen, die regelmäßig per Massenbereinigung der Berechtigungen von Dateneigentümern und -besitzern dafür sorgen, dass stets die aktuell richtigen Personen auf die Daten zugreifen, die sie für ihre jeweiligen Aufgaben benötigen. Und Dienste wie die Datenklassifizierung zielen darauf ab, dass sich Dateien und Zugriffe entsprechend des Grades an Vertraulichkeit einstufen lassen werden. Dadurch sichern Organisationen nicht nur Geheimhaltungsstufen. Um diese Informationen lassen sich auch weitere IT-Security-Tools anreichern, die zum Beispiel unerwünschte Datenabflüsse vermeiden helfen

Erfüllt Compliance-Anforderungen und durch Audits überprüfbar

„Schließlich profitieren Organisationen generell von ARM, weil sie mit den Lösungen gesetzliche Anforderungen und Compliance-Vorschriften erfüllen, die aufgrund von Gesetzen oder auch von Geschäftspartnern und Kunden gefordert sind“, so Tauber. Hierzu zählen etwa die KRITIS-Anforderungen oder auch branchenspezifische wie MaRisk, die Mindestanforderungen an das Risikomanagement bei Banken und Finanzdienstleistern, oder der Prüf- und Austauschmechanismus TISAX aus der Automobilbranche. „Mit ARM ist das Management von Berechtigungen transparent dokumentiert und stets durch Audits überprüfbar. Organisationen können Auditoren jederzeit auf Knopfdruck den Status von Berechtigungen mitteilen, zum Beispiel: Wer erhielt wann und warum eine Berechtigung? Wann wurde diese geändert oder entzogen? Ein weiterer Vorteil ist, dass sich auch unaufgelöste SID (Security Identifier) leicht bereinigen lassen“, sagt Tauber.

Über Connectware

Connectware Distributions, gegründet 2009 mit Hauptsitz in Mühltal bei Darmstadt, ist ein IT-Sicherheitsdienstleister, der Lösungen für den modularen und erweiterten Schutz von Unternehmensdaten für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbietet. Das IT-Sicherheitsportfolio von Connectware umfasst Lösungen für Cyber Defense (Vulnerability Management sowie Security Information & Event Management (SIEM), Identity & Access Rights Management, Data Leakage Prevention und E-Mail-Verschlüsselung. Neben dem Verkauf von Lizenzen bietet Connectware auch Beratung, Implementierung, SOC as a Service und Schulung für sein IT-Sicherheitsportfolio an. https://connectware.de

Pressekontakte Connectware:

Connectware Distributions GmbH

André Tauber

Zum Maiacker 9

64367 Mühltal

T +49 (0)6154 66942003

M +49 (0)176 78105900

at@connectware.de