Click and Inspect: autonome Roboterinspektion next Level

Mit dem neuen Feature ermöglicht Energy Robotics es Unternehmen flexibel und einfach Inspektionsmissionen im laufenden Betrieb zu erstellen

Darmstadt, 13.04.2022: Energy Robotics, ein führender Entwickler von Softwarelösungen für mobile, autonome Inspektionsroboter in industriellen Anwendungen, stellt sein neues Feature Click and Inspect vor. Die neue Funktion erweitert das bisherige Angebot des Darmstädter Startups und ermöglicht es Unternehmen Inspektionsmissionen im laufenden Betrieb zu erstellen und durchzuführen. Die Basis für Click and Inspect bildet ein Digital Twin der jeweiligen Inspektionsumgebung, der schnell und unkompliziert erstellt ist. Anschließend berechnet der Roboter selbstständig die ideale Route zu ausgewählten Messpunkten, folgt dieser dorthin und erfasst automatisch die gewünschten Daten. Energy Robotics bietet seinen Kunden damit künftig eine Plug-and-Play-Lösung, die autonome Inspektion auf ein neues Level an Flexibilität hebt. Die erste Version von Click and Inspect ist ab sofort verfügbar und wird in den kommenden Monaten auf diverse Kunden in unterschiedlichen Branchen ausgerollt.

Weltweit schließen Roboter zunehmend Lücken in einer alternden Belegschaft und helfen Unternehmen dabei demografische Herausforderungen zu bewältigen. Besonders in kapitalintensiven Industrien werden diese verstärkt eingesetzt, um Routineinspektionen durchzuführen und beispielsweise sensible Anlagen wie große Raffinerien, Offshore-Standorte oder Chemieanlagen zu überwachen. Genutzt werden dazu Flotten aus Drohnen und spezialisierten Robotern, die mit verschiedenen Sensoren (bspw. Wärmebildkameras, Gassensoren und FLIR-Kameras) ausgestattet und auf die individuellen Anforderungen der Anlagen zugeschnitten sind. Bedingungen, die für Unternehmen vor allem die Herausforderungen mit sich bringen die heterogene Roboterflotte zügig mit den Inspektionsroutinen der verschiedenen Einrichtungen vertraut zu machen und diese zudem effizient und unkompliziert zu verwalten. Um diese Herausforderungen zu meistern, braucht es einen Standort-zentrierten Ansatz der autonomen Inspektion. Aus diesem Grund hat Energy Robotics Click and Inspect entwickelt.

Click and Inspect: Autonome Inspektion neu definiert

Mobile Inspektionsroboter lassen sich aus der Ferne steuern und für autonome Inspektionsroutinen trainieren. Bislang war das über das „Teach and Repeat“-Prinzip möglich: So wird der Roboter manuell durch die vorgesehene Inspektionsroute bewegt. Diese besteht aus den gewünschten Points of Interest (POI). Wird ein solcher erreicht, wird über die Benutzeroberfläche (UI) der entsprechende Sensor und die dazugehörige Aktion ausgewählt, beispielsweise das Abfotografieren einer Messuhr über die Zoomkamera. Dieses Prozedere wird für alle POIs entlang der Route wiederholt. Sobald diese Trainingsrunde abgeschlossen wurde, ist der Roboter in der Lage Inspektionsrunden autonom und ohne menschliches Eingreifen zu wiederholen. Zwar ist das „Teach and Repeat“-Prinzip schnell und intuitiv, dennoch sind die damit trainierten Roboter auf die ihnen beigebrachten Inspektionsmissionen beschränkt. Spontane neue, oder erweiterte Inspektionsrunden sind nicht umsetzbar. Zudem kann der Betrieb kann durch unerwartete Hindernisse in der Umgebung, z. B. durch Gerüstbauarbeiten, behindert werden.

Mit Click and Inspect ändert sich das in Zukunft. Das „Teach and Repeat“-Prinzip bildet hierbei die Grundlage für alle zukünftigen Inspektionsmissionen. Das Festlegen des Roboterpfads und der POIs wird beim neuen Feature von Energy Robotics allerdings erweitert um einen digitalen Zwilling der jeweiligen Inspektionsumgebung. So erstellt der Roboter ausgestattet mit einem LiDAR-Scanner während des Anlernprozesses automatisch einen 3D-Lageplan, bzw. eine virtuelle Standortkarte der Anlage. Das Set-up des digital Twins ist schnell, einfach und unkompliziert, da der Prozess automatisch im Hintergrund abläuft und ein Eingreifen des Anwenders nicht erforderlich ist.

Schnelle und unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung

Nach dem abgeschlossenen Scanvorgang ist der Anwender über die Bedienoberfläche in der Lage neue Inspektionsrouten zu erstellen. Dazu wählt er einfach die gewünschten POIs aus der virtuellen Standortkarte, bzw. dem digital Twin der Inspektionsumgebung aus. Eine manuelle Bewegung des Roboters dorthin ist nicht länger notwendig. Der Vorteil: Unternehmen können schnell und unkompliziert Inspektionsmissionen erstellen, die auch außerhalb festgelegter Inspektionsroutinen liegen. Zudem müssen die Anwender nicht über tiefgreifende Robotik- oder Programmierkenntnisse verfügen.

Darüber hinaus kennen die Roboter das Gelände durch den Scan genau und sind in der Lage Hindernissen leicht auszuweichen und sich dynamisch an Änderungen der Geländegeometrie anpassen. Das macht spontane oder erweitere Inspektionsmissionen noch flexibler als zuvor. Mit Click and Inspect bietet Energy Robotics seinen Kunden eine Plug-and-Play-Lösung mit Standort-zentriertem Ansatz, die schnell eingerichtet und bereit für Inspektionsmissionen ist. Zudem können Anwender Inspektionsrunden im Handumdrehen erstellen und durchführen. Ein weiterer Vorteil: Im Falle einer Störung der Anlage bewegen Anwender den Roboter erst einmal an die zu inspizierende Stelle und machen sich über die Sensoren und Kameras ein Bild der Lage, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Auf diese Weise bewahren mobile Roboter Mitarbeiter unter Umständen vor Gefahrensituationen, beispielsweise beim Austritt von Giftstoffen aus einem Leck oder drohenden Explosionen.

„Click and Inspect bedeutet einen Paradigmenwechsel von einem roboterzentrierten hin zu einem standortzentrierten Inspektionsmodell. Mit dem neuen Feature erstellen unseren Kunden schnell und mühelos digitale Zwillinge ihrer Anlagen und initiieren Inspektionsrunden im laufenden Betrieb. Zudem passen sich die Roboter dynamisch an Umgebungsveränderungen an. Ein weiterer großer Schritt in unserem Bestreben, notwendige Inspektionsarbeiten einfacher und sicherer zu machen“, erläutert Marc Dassler, CEO von Energy Robotics. „Die Einsatzmöglichkeiten für unsere Lösung sind vielfältig und können beispielsweise in Hochrisikobereichen wie in der Öl- und Gasindustrie aber auch in Anlagen zur thermischen Abluftreinigung, Umspannwerken oder direkt im Kraftwerk eines Energieversorgers eingesetzt werden. Immer angepasst an die Anforderungen des Auftraggebers.“

Click and Inspect ist auf jeden kriechenden, rollenden, gehenden und fliegenden Roboter in der Flotte des Kunden anwendbar. Mehr Informationen zum neuen Feature finden Sie hier.

Über Energy Robotics

Das 2019 als Spin-off der Technischen Universität Darmstadt gegründete Unternehmen Energy Robotics ist ein Wegbereiter für mobile Roboter zur autonomen Inspektion von industriellen Anlagen. Das Start-up bietet die erste kommerziell verfügbare Softwareplattform, die ein Hardware-unabhängiges Roboterbetriebssystem, cloudbasiertes Flottenmanagement und KI-getriebene Datenanalyse für industrielle Anwendungen zusammenführt.

Von Energy Robotics mit Software ausgestattete mobile Roboter werden für Ferninspektionen und Überwachung in anspruchsvollen Umgebungen wie der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie sowie der Chemie- und Energiebranche eingesetzt. Mehr als 50 Roboter mit insgesamt mehr als 50.000 Betriebsstunden sind bereits auf vier Kontinenten im Einsatz und prüfen rund 40.000 Inspektionspunkte.

Weitere Informationen finden Sie unter energy-robotics.com und auf LinkedIn.

