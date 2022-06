cFos eMobility GmbH – Neuheiten & Meldungen 06/2022

Elektroautos clever laden – Wallboxen mit innovativem Lastmanagement – Made in Germany

Die cFos eMobility GmbH ist im Bereich E-Mobilität tätig und verkündet eine Marktneuheit: Umweltfreundliches Laden mit Eco Charging. Dieses neue, bisher einzigartige Feature ist ab sofort fester Bestandteil der in unserer Wallbox standardmäßig vorinstallierten Lastmanagement-Lösung, dem cFos Charging Manager.

Dank zahlreicher Kompatibilitäten mit anderen Wallboxen, Zählern und Wechselrichtern, ist der cFos Charging Manager ein Lastmanagement-Multitalent und auch einzeln als Software-Lösung erhältlich.

– Eco Charging – Umweltfreundliches Laden

– cFos Power Brain Wallbox – Next Generation

– Eco Charging – Umweltfreundliches Laden –

Mit der neuen Eco Charging Funktion des cFos Charging Manager, lässt sich der Ladevorgang eines Elektroautos auf einen geringen CO2-Ausstoß hin optimieren. Auch bei 100%-CO2-neutralen Ökostromtarifen wird zu Tageszeiten hoher Netzauslastung die Stromversorgung weiterhin aus nicht-erneuerbaren Energien, wie Braunkohle und Atomstrom, gewonnen oder importiert.

Mit dem Eco Charging lassen sich die Ladezeiten mit dem geringsten CO2-Ausstoß im gesamten Strommix nutzen. Hierdurch können die Nutzer des Eco Charging ein wichtiges, umweltbewusstes Nachfrage-Signal nach erneuerbaren Energien an ihren Netzbetreiber senden.

Der cFos Charging Manager aktualisiert nachts via WLAN, anhand der Daten der entso-e Transparency Platform der Europäischen Union, die jeweilige Wind- und Solarstromvorhersage für den kommenden Tag,. Aus diesen Daten wird der beste Zeitpunkt zum Laden mit möglichst geringem CO2-Ausstoß errechnet. Ist die Regel aktiviert, so lädt das Auto immer in diesem bestmöglichen Zeitraum. Diesen Zeitraum können Nutzer anhand bestimmter Variablen selbst definieren und konfigurieren.

Wir haben eine Webseite bereitgestellt, mit der die Nutzer anhand verschiedener Ankunftszeiten und Ladezeiten experimentieren können, wie der cFos Charging Manager den Ladezeitpunkt möglichst umweltfreundlich verschiebt: https://www.cfos-emobility.de/eco-charging

Die Eco Charging Funktion ist mit der neuen Software-Version 1.12 verfügbar. Den cFos Charging Manager können Sie bis zu 90 Tage kostenlos testen. Mehr Infos & Download: cFos Charging Manager

– cFos Power Brain Wallbox – Next Generation –

Zu Beginn wurden Fokus und Energie vor allem auf die zahlreichen technischen Aspekte unserer Wallboxen gelegt. Ziel war es möglichst viele Funktionen und Features in der cFos Power Brain Wallbox zu integrieren. Frei nach dem Motto: „Funktion vor Design“. Seit kurzem erstrahlt die cFos Power Brain Wallbox im neuem Gewand.

Das neue schwarze Gehäuse der cFos Power Brain Wallbox ist ab sofort in unserem Webshop erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist ebenfalls ein praktischer und zum Design passender Kabelhalter zur Wandmontage.

Die Lastmanagement-Software cFos Charging Manager ist standardmäßig vorinstalliert und enthält bis zu drei weitere Ladepunkte.

Das Vorgänger-Gehäuse ist weiterhin erhältlich und wird unter dem Namen cFos Power Brain Wallbox classic vertrieben. Die classic Box ist besonders für Kunden geeignet, die gerne ein Sichtfenster in ihrer Wallbox haben möchten, um jederzeit den eingebauten Zähler abzulesen oder für die ein besonders robustes Gehäuse in IP 65 relevant ist.

Um den umweltbewussten Grundgedanken hinter unseren Produkten konsequent weiterzuführen, besteht das Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff und wird in Deutschland hergestellt.

Details:

-100% recycelter Kunststoff

-Maße (HxBxT): 360 x 360 x 105mm

-Schutzklasse: IP 55

-Ladeleistung: 11 kW oder 22 kW

-Stecker: Typ 2 mit Kabel 5m oder 7m (22kW nur 7m)

-MID zertifizierter Modbus-Zähler eingebaut oder beigelegt

-Gehäuse Made in Germany

Für Rückfragen und weitergehende Informationen steht Ihnen Geschäftsführer Martin Winkler zur Verfügung.

Die cFos eMobility GmbH verkauft seit 2020 die cFos Power Brain Wallboxen mit 11kW und 22kW Ladeleistung, sowie den cFos Charging Manager, eine Lastmanagement-Lösung zum Laden von Elektroautos.

Die cFos Power Brain Wallbox ist eine KfW-förderfähige Wallbox zum 3-phasigen Laden von Elektroautos mit maximal 11 kW bzw. 22 kW Ladeleistung, 5 m oder 7 m Ladekabel, integriertem Gleichfehlerstromsensor, MID-zertifiziertem Zähler und umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten. Das Lastmanagement des cFos Charging Manager ist bereits in der Wallbox integriert.

Die cFos Power Brain Wallboxen sind Made in Germany und werden am Firmenstandort in Bonn, Deutschland (weiter)entwickelt, produziert und vertrieben.

