eyefactive zeigt Multi-User Software auf der ISE 2022 in Barcelona

Auf der Integrated Systems Europe (ISE) zeigte eyefactive eine Multi-User Software auf einer interaktiven LED Videowall. Auf der riesigen Touchscreen Oberfläche konnte die Software von mehreren Anwendern gleichzeitig bedient werden.

* Multi-User Touchscreen Software in Space-Ambiente

* L-förmige LED Videowand mit Touchscreen Funktionalität

* Interaktive Kollaborations-Lösung auf 86″“ Touchscreen mit Click-Share Technologie

Die Multi-User Software präsentiert den Nutzern in einem Weltraum-Ambiente auf spielerische Art verschiedene Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von EXACT solutions. Anwender ziehen dabei umherfliegende Raumschiffe auf verschiedene Planeten, um die entsprechenden Informationen zu öffnen.

Die LED Videowall (primeTOUCH No-Y) mit Touchscreen Funktion ist eine Produktneuheit von EXAT solutions. Auf der ISE wurde eine Variante in L-Form präsentiert. Die Auflösung beträgt 3840 x 648 Pixel mit einem Pixelabstand von 1,58 mm und einer Spitzenhelligkeit von 1200 nit.

Für die Software verwendete Partner eyefactive das eigens entwickelte native Touchscreen AppSDK, das für interaktive Lösungen mit unbegrenzt vielen Touchpunkten und Nutzern gleichzeitig ausgelegt ist. Die Software wurde zusammen mit den Interface Design Spezialisten von Goldfuchs aus Hamburg entwickelt.

Zusätzlich zur Videowall-Lösung wurde auf einem 86″“ LED Touchscreen eine interaktive Software zur Unternehmenskommunikation gezeigt. Die Besonderheit hier: per Click-Share Technologie verbinden sich einzelne Anwender mit ihrem jeweiligen Endgerät direkt mit der Anwendung von ihrem PC, Tablet oder Smartphone.

eyefactive zeigt multi-user software ISE 2022

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

