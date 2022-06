Sharon Makana – Eine (un)glaubliche Reise!

Als Transformationsexpertin und Abenteuerdesignerin führt Sharon Makana Menschen täglich in die entlegensten Orte der Erde. Ziel dieser selbstentdeckerischen Reise ist es, neben dem Einblick in schönste Natur und deren Lebewesen auch sich selber näher zu kommen.

Die Teilnehmenden von Sharon Makana“s Retreats erfahren eine neue Dimension ihrer eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, in welchen sie eigenverantwortlich und in einem geschützten, von Vertrauen geprägten Raum in atemberaubender Umgebung ihre Realität neu kreieren können. Egal ob es sich bei dieser Reise um den Ozean, den Dschungel, eine Wüstenumgebung oder ein Abendessen mit den Einheimischen der entferntesten Völker der Erde handelt; dem Ideen- und Facettenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Wer an dieser persönlichen Transformation teilnimmt, wird sich neu entdecken und auf ungeahnte Weise entfalten.

Im Einklang mit der Natur mit Sharon Makana

Jeder dieser authentischen Kraftorte aktiviert Wesensanteile, deren sich die meisten Teilnehmenden vorher nicht bewusst waren. Abenteuer mit einer Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und tiefer Erkenntnis, ein Eintauchen in Naturräume fernab vom Tourismus. Hier gibt es keine Regeln, Grenzen oder Dogmen, sondern nur die Freiheit, die eigene Wahrheit wahrzunehmen und immer echter zu leben. Sharon Makana führt Reisegruppen in die entlegensten Orte dieser Welt mit dem Ziel auszuprobieren, zu spielen, Lebendigkeit und Leichtigkeit zu erfahren und mehr Bewusstsein über sich und das Leben zu erhalten. Führungen, die durch Sharon Makana unternommen werden, sind in jeder Phase komplett anders. Jede Reise, die angetreten wird, entfaltet einen neuen Spirit und die erweiterte Verbundenheit zur Erde und allen Wesen, die sie bewohnen.

Sharon Makana über besondere Erlebnisse

Eine Reise ins Ungewisse. Mit Sharon Makana wird diese zu einem Erlebnis der besonderen Art. In der Wüste 3 Tage komplett allein mit sich in Stille verbringen. In Ecuador nachts mit dem Boot durch den Dschungel fahren und nachtaktive Tiere beobachten, Wanderungen zu Wasserfällen, Höhlen und heiligen Einweihungsorten, die jedem Besucher neue Horizonte eröffnen und eine erweiterte Wahrnehmung über sich selbst geben. Auch Aspekte, die Teilnehmende noch gar nicht selbst wahrnehmen konnten. Trommeln mit den Locals in Afrika, mit Walhaien und Delfinen schwimmen und die nährend bunte Welt von Mama Afrika erleben. Ein respektvoller und vertrauensvoller Umgang miteinander sorgt zudem dafür, auch andere Menschen anderes anzusehen und diesen als ebenbürtigen Individuen zu begegnen, Herzbegegnungen und Verbindungen, die oft auch nach der Reise weiter bestehen. Die Gruppen und alle Mitarbeiter werden zu einer großen Familie und es werden Brücken geschlagen zwischen fremden Kulturen. Diese wundervollen Reisen, welche eine Einladung zur Selbstfindung der besonderen Art sind, hält Sharon Makana in unterschiedlichen sozialen Netzwerken fest. So stellen Instagram, Ihre Homepage und verschiedene Facebook-Seiten wie Sinai Desert Experience, Dolphin Retreat „live-love-laugh“ und ihr eigener Newsfeed eine Mischung aus Inspiration, wunderschönen Bildern und einer Lebensgeschichte dar, welche dazu animiert, selber auch mehr davon zu leben. Sharon Makana führt auf ihren Transformationsreisen ihre Begleiter in weite Ferne, aber auch gleichzeitig in das nahe Innere.

Die Expertin Sharon Makana ist als Transformationsexpertin und Abenteuer Designerin unterwegs und begleitet Menschen dabei, sich selbst zu ermächtigen, zu authentischer Freude und einer gesteigerten Lebensqualität zu gelangen. Sharon Makana blickt auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück, wenn es darum geht, Menschen darin zu begleiten, mehr aus ihren Leben zu machen. Sie ist weit gereist, hat an vielen Orten auf dieser Welt gelebt und ein Leben lang selber alles transformiert, was sie daran gehindert hat, glücklich und frei zu sein.

