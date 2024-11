Celestyal Cruises mit Cocktails aus „Tausendundeine Nacht“

München – Anlässlich ihrer ersten Saison im Persischen Golf präsentiert Celestyal Cruises (www.celestyalcruises.de) ihren Passagieren eine auf das neue Reiseziel abgestimmte exklusive Cocktailkarte.

So offeriert die Kreuzfahrtreederei den Gästen an Bord der Celestyal Journey eine Auswahl an Getränken, die von den zauberhaften Geschichten aus „Tausendundeine Nacht“ inspiriert ist.

Geboten werden 13 neue Cocktails und Mocktails, die sich thematisch an der weltberühmten Geschichtssammlung aus dem arabischen und persischen Kulturraum orientieren wie z.B.:

● Arabian Jewel – ein Cocktail auf Gin-Basis, angereichert mit den exotischen Aromen des Nahen Ostens und abgestimmt mit duftendem Rosenwasser und würzigem Kardamom.

● Desert Mirage – ein lebhafter Cocktail mit einer Mischung aus Passionsfrucht und White Oak Rum, verfeinert mit einem Hauch von Limette und Minze, der ein Gleichgewicht zwischen tropischer Süße und pikanter Frische bietet.

● The Storyteller – ein dunkler und geheimnisvoller Mocktail. Eine Mischung aus fruchtigen Aromen wie Orange, Brombeere und Limette, kombiniert mit dem alkoholfreien Destillat Seedlip und süßem Sirup.

Die neuen Getränke sollen den Passagieren während der Kreuzfahrten durch den Persischen Golf einen Hauch der besuchten Destinationen vermitteln und authentische Geschmackserlebnisse bieten.

Die Celestyal Journey (1.260 Passagiere) wird ab November erstmals im Persischen Golf kreuzen und dabei Ziele wie Dubai, Abu Dhabi, Katar und Oman anlaufen. Die Preise beginnen bei 449 € pro Person für sieben Nächte auf der Hin- und Rückreise ab Doha.

Die Cocktails werden auch in der Casino Bar auf der Celestyal Discovery erhältlich sein, wenn diese ab Dezember 2025 ebenfalls zu ihrer ersten Golf-Saison aufbricht. Zur Auswahl stehen dann vier- und fünftägige Fahrten ab Abu Dhabi zu Preisen ab 349 € pro Person.

Weitere Informationen und Buchung auf www.celestyalcruises.de sowie in den Reisebüros.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

Über Celestyal Cruises

Celestyal Cruises ist eine vielfach ausgezeichnete Reederei für Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt mit der Celestyal Journey und der Celestyal Discovery zwei Hochseeschiffe.